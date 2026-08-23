به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بهرهبرداری ۲۸۳ طرح صنعتی و معدنی همزمان با هفته دولت در استانهای مختلف کشور خبر داد و گفت: از مجموع این طرحها، ۳۰ طرح در سطح ملی و ۲۵۳ طرح در سطح استانی به بهرهبرداری میرسد و مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای آنها به ۱۶۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان میرسد.
بر اساس اعلام وزارت صمت، زارعی افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، برای ۳۳ هزار و ۵۱۶ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد و ظرفیتهای جدیدی در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی کشور به بهرهبرداری میرسد.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: اجرای این طرحها در استانهای مختلف کشور، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، میتواند به توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق مختلف منجر شود.
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