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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی:

بالگرد ویژه آتش سوزی عازم جنگل‌های ارسباران شد

بالگرد ویژه آتش سوزی عازم جنگل‌های ارسباران شد

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تداوم آتش سوزی در جنگل‌های ارسباران گفت: بالگرد ویژه آتش سوزی عازم جنگل‌های ارسباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر هنربر صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: روز گذشته آتش سوزی در جنگل‌های ارسباران کنترل شده بود ولی از امروز شاهد آتش سوزی مجدد در این جنگل‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه پوشش گیاهی مناسب، وزش باد شدید و صعب‌العبور بودن منطقه باعث تشدید آتش سوزی در ارسباران شده است، افزود: تقاضای بالگرد بسکت دار برای خاموش کردن آتش از تهران کردیم که این بالگرد به سمت ارسباران حرکت کرده است تا ساعتی دیگر عملیات خاموش کردن جنگل با بالگرد آغاز می‌شود.

هنربر سپس با اشاره به اینکه جنگل‌های ارسباران در محدوده خداآفرین دچار آتش سوزی شده است، ابراز داشت: نیروهای آتش نشانی، یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای محیط بان و نهادهای مربوطه برای کمک به اطفای حریق جنگل‌های ارسباران در منطقه حضور دارند.

کد مطلب 4969775

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    نظرات

    • هموطن ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به نظر من تمام اینها کار منافقاست .چون اونا هستن که نه ایران براشون مهمه نه ایرانی. و مخالفتشون با این حکومت رو همیشه سر مردم درمیارن

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