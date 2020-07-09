لزوم توسعه ادبیات مطالعات ایمان و تزریق آن به نظام آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی در نشست قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق و جریان‌های انحرافی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه اهمیت عرصه باورهای دینی در مدیریت اسلام و جامعه اسلامی است، اظهار داشت: همه ما اعتقاد داریم که هویت واقعی انسان ریشه در گرایش‌ها و بینش‌ها دارد، ولی در حوزه باورسازی و تقویت ایمان دینی تقریباً در گذشته کار مستقلی انجام ندادیم، البته کارهایی حاشیه‌ای و فردی انجام شده اما به‌صورت متمرکز با این باور که جامعه ما قرار است به ابعاد اجتماعی در مقوله‌های فتنه انگیز و فساد انگیز اصلاح شود، راهش تغییر فرد از طریق اصلاح باورها و بینش‌ها است.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته در میز تعمیق کارهای زیادی دنبال شده است، افزود: یکی از نکاتی که مطرح شده، این بود که شاید ریشه کمبود اطلاعی ما در عرصه ایمان‌ها و باورهای دینی و یا نبود دانش و کارشناسی لازم در این زمینه در حوزه‌های علمیه به دانش‌های مرتبط با این عرصه بر می‌گردد و اینکه یکسری خلاءهای تئوریک و خلأ آموزشی داریم.

رئیس قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق و جریان‌های انحرافی، ابعاد انتزاعی و عقلی و نظری فلسفه و کلام را برجسته‌تر از بعد عملی و تطبیقی آن دانست و تصریح کرد: در یک مدعای دینی بسیار خوب می‌توانیم استدلال کنیم و برهان بیاوریم ولی برای شکل گیری یک ایمان در فرد و اینکه پذیرش عقلی و اقناع اجتماعی شود، نمی‌دانیم چه کاری باید کنیم، و در این حوزه ضعف داریم.

وی در مقابل ضعف اقناع اجتماعی و پذیرش عقلی ایمان در افراد، افزود: تجربه‌های زیادی هم در حوزه دینی غرب و هم در حوزه سکولار غرب وجود دارد، که راهکارهای مطالعات علمی انجام دادند و زیرساخت‌های آن را بررسی کردند و برای همین حوزه مطالعات ایمان، حتی آکادمی‌های علمی درست کردند و رشته‌هایی را تأسیس کردند.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی ضمن تأکید بر کارهای علمی فراوانی که در حوزه آثار روانشناختی، اجتماعی، ذهنی و رفتاری در حوزه ایمان انجام شده، اظهار داشت: این دغدغه همکاران ما در دفتر تبلیغات اسلامی است که واقعاً حوزه تعلیم و تعلم دینی را به تدریج وارد عرصه‌های کاربردی و عینی‌تر باورهای دینی کنیم.

وی گفت: یک مطالعه‌ای در حوزه باورهای دینی انجام دادیم و احساس کردیم که سرفصل‌ها و منابع درسی فاقد چنین موضوعی است؛ ما یک فارغ التحصیل دکترای سطح چهارم فلسفه و کلام داریم که بدون اینکه در حد دو واحد در حوزه مقوله ایمان به معنای دقیق کلمه دارای اطلاعات و آگاهی باشد.

رئیس قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق و جریان‌های انحرافی با تأکید بر لزوم تجدید نظر اساسی در سرفصل‌ها و نظام آموزشی تصریح کرد: البته این مسأله کمی دور از دسترس می‌باشد ولی حداقل این است که از امکان و فرصت‌هایی که در نظام آموزشی وجود دارد و اجازه می‌دهد که عناوین درسی را جابجا کنیم، عنوان را حفظ کرده و سرفصل‌ها را تغییر دهیم و استاد این موضوعات را با یک رویکردهای تازه ای تدریس کند و یا درس‌های افزوده‌ای را برای دانشجو و طلبه الزام کرده و از این راهکارها استفاده کنیم و با یک ادبیات تازه، مطالعات ایمان را وارد نظام آموزشی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی با اشاره به اینکه تا کنون دو کار در عرصه توسعه ادبیات مطالعات ایمان صورت گرفته، خاطرنشان کرد: اول اینکه پیشنهاداتی ارائه و اقتضائات آن بررسی شد و دوم اینکه از اساتیدی که شأنیت این را داشتند، دعوت شد و موضوعات را در قالب واحدهای درسی و سمینارهایی که کنار دروس رسمی می‌توان گذاشت، بررسی کردند تا بتوان با کمک و استفاده از ظرفیت دفتر تبلیغات اسلامی، این ادبیات را توسعه داد و محتوا را وارد نظام آموزشی کرد.