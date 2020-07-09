مجموعه ها ورزشی شهرداری تهران دوباره تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۹۹ به مدت ۱۰ روز فعالیت تمامی مجموعه های ورزشی شهرداری تهران و نیز ایستگاه های ورزش شهروندی در سطح مناطق ۲۲ گانه متوقف خواهد بود تا کمکی به کاهش سطح شیوع موج دوم ویروس کرونا نماید.

بر این اساس، طی مدت یاد شده هیچ یک از فعالیت های عمومی ورزشی در سطح مناطق شهرداری تهران برگزار نخواهد شد.

پیش از این و با شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت مجموعه های ورزشی شهرداری تهران از پنجم اسفند ۹۸ تعطیل و با کاهش محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد ملی کرونا، فعالیت ۵۸ مجموعه و نیز ایستگاه های ورزش شهروندی از ۱۷ خرداد ۹۹ از سر گرفته شده بود.