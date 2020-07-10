به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرلشگر ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص)، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و حمید فتاحی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از پژوهشگاه ICT بازدید کردند.
بازدیدکنندگان با حضور در نمایشگاه برپا شده، در جریان آخرین وضعیت پروژهها و دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفتند.
سرلشگر ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) در بازدید از توانمندیهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقش و ماهیت این پژوهشگاه در بومیسازی لبه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی تاکید کرد.
وی گفت: این مجموعه تحقیقاتی و پژوهشی میتواند در حوزههای مختلف نرمافزاری و سختافزاری نقش موثری در بومیسازی لبه فناوری داشته باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با اشاره به راه اندازی سامانه های مختلف توسط پژوهشگاه ICT ، از آمادگی مرکز ملی فضای مجازی جهت پذیرش راهبری و پیادهسازی این سامانه ها خبر داد و در این خصوص نمایندهای را نیز جهت افزایش تعاملات معرفی کرد و گفت: دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات در شرایط موجود قابل تقدیر است و باید نتیجه این دستاوردها در ساختارهای حوزه های مختلف اجرایی شود.
وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار با اشاره به دستاوردهای این پژوهشگاه طی یک سال اخیر و تلاشهای پژوهشگران جوان و توانمند حوزه ICT کشور گفت: این پژوهشگاه نقطه عطفی برای توسعه ارتباطات کشور است و حمایت همه بخشها از پژوهشگاه ارتباطات موجب افزایش انگیزه و تلاش مضاعف نخبگان جوان حوزه ICT می شود.
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