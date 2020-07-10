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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۲

فرمانده قرارگاه سایبری خاتم الانبیاء:

نقش مهم پژوهشگاهICT در بومی‌سازی لبه فناوری‌های اطلاعاتی

نقش مهم پژوهشگاهICT در بومی‌سازی لبه فناوری‌های اطلاعاتی

فرمانده قرارگاه سایبری خاتم الانبیاء در بازدید از پژوهشگاه ICT بر نقش مهم این پژوهشگاه در بومی‌سازی لبه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرلشگر ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص)، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و حمید فتاحی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از پژوهشگاه ICT بازدید کردند.

بازدیدکنندگان با حضور در نمایشگاه برپا شده، در جریان آخرین وضعیت پروژه‌ها و دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفتند.

سرلشگر ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در بازدید از توانمندیهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقش و ماهیت این پژوهشگاه در بومی‌سازی لبه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی تاکید کرد.

وی گفت: این مجموعه تحقیقاتی و پژوهشی می‌تواند در حوزه‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نقش موثری در بومی‌سازی لبه فناوری داشته باشد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با اشاره به راه اندازی سامانه های مختلف توسط پژوهشگاه ICT ، از آمادگی مرکز ملی فضای مجازی جهت پذیرش راهبری و پیاده‌سازی این سامانه ها خبر داد و در این خصوص نماینده‌ای را نیز جهت افزایش تعاملات معرفی کرد و گفت: دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات در شرایط موجود قابل تقدیر است و باید نتیجه این دستاوردها در ساختارهای حوزه های مختلف اجرایی شود.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار با اشاره به دستاوردهای این پژوهشگاه طی یک سال اخیر و تلاشهای پژوهشگران جوان و توانمند حوزه ICT کشور گفت: این پژوهشگاه نقطه عطفی برای توسعه ارتباطات کشور است و حمایت همه بخش‌ها از پژوهشگاه ارتباطات موجب افزایش انگیزه و تلاش مضاعف نخبگان جوان حوزه ICT می شود.

کد مطلب 4969903

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