محدودیت های کرونایی بازگردد/مشکل ۲۰ میلیون ایرانی

ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به افزایش آمار بیماران کرونا، برگشت به ایجاد محدودیتها ضروری است.
وی، خواستار تشدید کنترلها و تعطیلی مراکز شلوغ و پر رفت و آمد شد و افزود: البته مشکلی که دولت با آن مواجه است، شرایط خانوارهایی است که در دوران کرونا و به دنبال محدودیتهایی که ایجاد شد، هیچ درآمدی برای امرار معاش نداشتند.
خسرونیا ادامه داد: در حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور با چنین مشکلاتی در روزهای کرونایی مواجه بودند و مخارج آنها صفر شده بود. این افراد هیچ سرمایهای برای امرار معاش ندارند و ایجاد محدودیتها، برای آنها دردسرساز میشود. لذا، دولت به فکر این افراد باشد که با ایجاد محدودیتها، خانه نشین میشوند و درآمدی ندارند.
وی افزود: متأسفانه وضعیت کرونا روز به روز بدتر میشود و معتقدم چارهای نداریم جز اینکه به محدودیتها باز گردیم.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با عنوان این مطلب که بیمارستانها تقریباً از حضور بیماران کرونایی پر شدهاند، گفت: اغلب شاهد مراجعات خانوادگی افراد مبتلا به کرونا هستیم، اما خوشبختانه اکثریت آنها نیاز به بستری در بیمارستان دارند.
خسرونیا با اشاره به تشخیص بالینی کرونا، افزود: آنچه را بنده در مواجهه با بیمارانم میبینم، افرادی است که با علائم گوارشی مثل اسهال و دل درد به مطب مراجعه میکنند و در بیمارستانها نیز، بیماران کرونایی با علائم سکته قلبی و مغزی را میبینیم.
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