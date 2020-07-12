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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

محدودیت های کرونایی بازگردد/مشکل ۲۰ میلیون ایرانی

محدودیت های کرونایی بازگردد/مشکل ۲۰ میلیون ایرانی

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به افزایش دوباره آمار کرونا در کشور، بر ضرورت بازگشت به ایجاد محدودیت‌های کرونایی تاکید کرد.

ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به افزایش آمار بیماران کرونا، برگشت به ایجاد محدودیت‌ها ضروری است.

وی، خواستار تشدید کنترل‌ها و تعطیلی مراکز شلوغ و پر رفت و آمد شد و افزود: البته مشکلی که دولت با آن مواجه است، شرایط خانوارهایی است که در دوران کرونا و به دنبال محدودیت‌هایی که ایجاد شد، هیچ درآمدی برای امرار معاش نداشتند.

خسرونیا ادامه داد: در حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور با چنین مشکلاتی در روزهای کرونایی مواجه بودند و مخارج آنها صفر شده بود. این افراد هیچ سرمایه‌ای برای امرار معاش ندارند و ایجاد محدودیت‌ها، برای آنها دردسرساز می‌شود. لذا، دولت به فکر این افراد باشد که با ایجاد محدودیت‌ها، خانه نشین می‌شوند و درآمدی ندارند.

وی افزود: متأسفانه وضعیت کرونا روز به روز بدتر می‌شود و معتقدم چاره‌ای نداریم جز اینکه به محدودیت‌ها باز گردیم.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با عنوان این مطلب که بیمارستان‌ها تقریباً از حضور بیماران کرونایی پر شده‌اند، گفت: اغلب شاهد مراجعات خانوادگی افراد مبتلا به کرونا هستیم، اما خوشبختانه اکثریت آنها نیاز به بستری در بیمارستان دارند.

خسرونیا با اشاره به تشخیص بالینی کرونا، افزود: آنچه را بنده در مواجهه با بیمارانم می‌بینم، افرادی است که با علائم گوارشی مثل اسهال و دل درد به مطب مراجعه می‌کنند و در بیمارستان‌ها نیز، بیماران کرونایی با علائم سکته قلبی و مغزی را می‌بینیم.

کد مطلب 4969978

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