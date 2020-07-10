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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

به همت مربیان هنری در فصل بهار؛

۶۷۲ فعالیت هنری در کانون پرورش فکری فارس اجرا شد

۶۷۲ فعالیت هنری در کانون پرورش فکری فارس اجرا شد

شیراز- مرکز آفرینش‌های هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس در فصل بهار با برگزاری ۶۷۲ فعالیت هنری در فضای مجازی، کودکان ونوجوانان را سرگرم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، با اعلام این خبر، گفت: مرکز آفرینش‌های هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، در زمان همه‌گیری ویروس کرونا که امکان فعالیت حضوری اعضا را از کانون گرفت با برگزاری فعالیت‌های مختلف هنری در فضاهای مجازی ارتباط خود را با اعضا حفظ کرد.
زهرا افتخاری، فصل بهار را فصل شکوفایی فعالیت‌های کانون در فضای مجازی دانشت و گفت: در فصل بهار سال جاری با تشکیل ۴۲ گروه مجازی هنری ویژه کودکان و ۴۲ گروه مجازی ویژه نوجوانان، ۷۳۲۰ کودک و ۴۲۲۴ نوجوان با شرکت هفتگی در این کارگاه‌ها به فعالیت هنری پرداختند.
مدیر کل کانون فارس افزود: اعضا با شرکت در این کارگاه‌ها با راهبری ۲۳ مربی هنری، به یادگیری نقاشی و ساخت انیمیشن پرداختند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آفرینش‌های هنری کانون با برگزاری فعالیت‌های هنری سعی دارد در ایامی که ویروس کرونا همه را خانه‌نشین کرده، در پرورش کودکان و نوجوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان گام بردارد.
کد مطلب 4970003

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