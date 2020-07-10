۶۷۲ فعالیت هنری در کانون پرورش فکری فارس اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، با اعلام این خبر، گفت: مرکز آفرینش‌های هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، در زمان همه‌گیری ویروس کرونا که امکان فعالیت حضوری اعضا را از کانون گرفت با برگزاری فعالیت‌های مختلف هنری در فضاهای مجازی ارتباط خود را با اعضا حفظ کرد.

زهرا افتخاری، فصل بهار را فصل شکوفایی فعالیت‌های کانون در فضای مجازی دانشت و گفت: در فصل بهار سال جاری با تشکیل ۴۲ گروه مجازی هنری ویژه کودکان و ۴۲ گروه مجازی ویژه نوجوانان، ۷۳۲۰ کودک و ۴۲۲۴ نوجوان با شرکت هفتگی در این کارگاه‌ها به فعالیت هنری پرداختند.

مدیر کل کانون فارس افزود: اعضا با شرکت در این کارگاه‌ها با راهبری ۲۳ مربی هنری، به یادگیری نقاشی و ساخت انیمیشن پرداختند.