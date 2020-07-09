غیبت قطعی چهار مصدوم پرسپولیس مقابل ماشین سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حقیقت در توضیح آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس گفت: محمد نادری که از ناحیه کشاله ران مصدوم بود، زیر نظر کار پزشکی و مربی بدنساز، برنامه‌های خود را دنبال می‌کند. همین شرایط برای امید عالیشاه نیز وجود دارد که از ناحیه کشاله مصدوم بود. وحید امیری البته از ناحیه همسترینگ مصدوم شده بود که به همین ترتیب زیر نظر کادر پزشکی و بدنساز تیم قرار دارد ولی محسن ربیع‌خواه با آسیب دیدگی از ناحیه پاشنه پا، فعلا تحت نظر کادر پزشکی است.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک بودن مسابقه ماشین سازی تبریز، با صلاحدید سرمربی تیم مقرر شد این ۴بازیکن در این بازی حضور نداشته باشند و برنامه‌ها جهت بهبودی و آماده‌سازی آن‌ها جهت دیدارهای آینده آماده شوند.

حقیقت در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم و تلاش می‌کنیم، این ۴ بازیکن با کامل شدن دوره آماده سازی بعد از بهبودی آسیب دیدگی بعد از بازی ماشین سازی در اختیار سرمربی قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال کامیابی نیا نیز به دلیل محرومیت نمی تواند پرسپولیس را برای بازی فردا جمعه مقابل ماشین سازی همراهی کند.