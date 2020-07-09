آمریکا با ترور شهیدسلیمانی اصول بنیادین حقوق بین الملل را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان هجو و شرم آور اخیر برخی مقامات سابق و فعلی رژیم آمریکا در خصوص قهرمان بی بدیل مبارزه با تروریسم، سپهبد شهید سلیمانی،گفت: اینکه جنایتکاران حرفه ای در صدد توجیه جنایاتشان باشند تازگی ندارد اما آنچه مایه تاسف مضاعف و نشان دهنده خوی استکباری امریکا است نحوه واکنش گستاخانه آنها به سازمان ملل و گزارشگر موضوعی است که بر اساس ماموریت رسمی خود اقدام امریکا در ترور سردار سلیمانی را غیرقانونی دانسته است.

وی افزود: شهید سلیمانی موثرترین نیرو در برابر گسترش تروریسم و افراط گری خشن به ویژه داعش در منطقه و جهان بوده است و طبیعی است رژیمی که به اعتراف رئیس جمهور فعلی آن نقش اصلی در شکل گیری و گسترش جریان های وحشی تروریستی در غرب آسیا داشته است، حتی پس از ترور شهید سلیمانی و مرگ جسمانی وی نیز دست از کینه ورزی و بدگویی نسبت به وی برندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: همه اینها نشان می دهد ترس رژیم آمریکا از مرام و آرمان شهید سلیمانی پس از مرگش حتی بیشتر از دوره حیات آن قهرمان شده است.

موسوی افزود: ترور این قهرمان ملی و مدافع صلح و امنیت منطقه ثابت کرد که داعش و تروریسم بخشی از بازی آمریکا برای چپاول منطقه بوده و ادعای این کشور در مبارزه با تروریسم کاملا پوچ و بی اساس است و بی جهت نبود که داعش اولین جشن گیرنده این ترور بود و البته رژیم صهیونیستی نیز تنها موجودیتی بود که ترور شهید سلیمانی را به قاتلان آن شهید تبریک گفت. در بزرگی شهید سلیمانی همین بس که شقی ترین افراد روی زمین و قانون شکن ترین رژیم های موجود دشمنان وی بودند.

وی تصریح کرد: آمریکا با نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین الملل و با نادیده گرفتن کلیه مبانی انسانی و اخلاقی، اقدام به ترور سپهبد سلیمانی و یارانش نمود، عملی که مصداق بارز تروریسم دولتی بوده و موجب مسؤولیت محرز بین المللی آمریکاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: این اقدام آمریکا تنها نمونه دیگری از فهرست بلندبالای شرارت و دشمنی و کینه توزی آمریکا علیه ملت ایران است که از کودتای ۱۳۳۲ شروع شد، با تقویت حکومت خشن و سرکوبگر سلطنتی ادامه یافت، در قالب حمایت بی شائبه از صدام در جنگ تحمیلی پی گرفته شد، به کشتار ۳۰۰ مسافر هواپیمای ایرباس رسید و تاکنون به انجای مختلف از جمله اعمال تحریم های ظالمانه و تروریسم اقتصادی استمرار یافته است.

موسوی در پایان تاکید کرد: از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر انتظار می رود به مسئولیت خود برای رسیدگی و محکوم کردن چنین اقدامات خطرناکی که نقض صریح اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و حقوق بشر است عمل کرده و مانع از عادی شدن قلدرمآبی، بی قانونی و آدمکشی سازمان یافته توسط رژیم امریکا شوند. جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای اجرای عدالت و احقاق حق خود و شهروندانش فروگذار نخواهد کرد.