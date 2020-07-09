انقلاب اسلامی در طول عمر خود در برابر استکبار پیروز بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین نجات ظهر پنج شنبه در همایش حافظان امنیت که در سالن شهید «جنگروی» سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد، طی سخنانی قدرت انقلاب اسلامی را بیش از همیشه توصیف کرد و افزود: دشمن می‌خواهد با تحریم‌ها مردم را در برابر نظام قرار دهد.

جانشین قرارگاه ثارالله با بیان اینکه در طول عمر انقلاب اسلامی در تمام عرصه‌ها بر دشمنان پیروز بوده‌ایم، گفت: این پیروزی‌ها را مدیون لطف خدا، رهبری‌های حکیمانه امام (ره) و مقام معظم رهبری و تبعیت مردم و جوانان هستیم.

وی ادامه داد: امروز پیشرفت‌های علمی و فناوری نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست، انقلاب اسلامی با موشک‌های دوربُرد خود مواضع داعش را هدف قرار داد و نظم نوین و استعماری جهانی که مورد نظر کدخدا بود، را از بین برد.

این فرمانده ارشد نظامی استقلال و اعتماد به نفس امروز جوانان و کشور را از برکت نظام اسلامی دانست و گفت: همین قدرت و عظمت انقلاب اسلامی است، که سبب دشمنی‌های مکرر استکبار شده است.