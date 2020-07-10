ماشین درپی تضمین بقا در لیگ/ تلاش پرسپولیس برای قهرمانی زودهنگام

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ دو تیم فوتبال ماشین سازی تبریز و پرسپولیس تهران از سری رقابت‌های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال کشور، از ساعت ۲۰:۱۵ امروز جمعه در استادیوم شهید قاسم سلیمانی (بنیان دیزل) تبریز و به قضاوت رضا کرمانشاهی مقابل هم قرار می‌گیرند.

سبزقبایان فوتبال تبریز به عنوان میزبان این مسابقه، از شرایط خوبی برخوردار نیستند و هم اکنون با ۲۴ امتیاز، در رده دهم جدول رده بندی جا خوش کرده‌اند.

البته تیم ریشه دار شهر تبریز در ۴ بازی اخیر خود، ۴ باخت متحمل شده که در نهایت منجر به استعفای احد شیخ لاری از سرمربیگری این تیم و حضور دوباره رضا مهاجری در تبریز شد.

زنگ خطر سقوط به صدا درآمد

نتایج ضعیف سایر تیم‌های نیمه پایین جدول فعلاً ماشین سازی را از حضور در منطقه سقوط دور نگه داشته، اما با ادامه این نتایج ضعیف و بازی‌هایی که هفته‌های آینده، پیش روی این تیم است، از حالا می‌توان زنگ خطر را برای مهاجری و مدیران باشگاه به صدا درآورد.

رضا مهاجری که هفته گذشته و در بازی مقابل نفت مسجد سلیمان برای اولین بار روی نیمکت ماشین سازی نشست، علی رغم شکست یک بر صفر، از عملکرد بازیکنانش در نیمه دوم بازی رضایت داشت و اکنون با توجه به زمانی که در اختیار داشته و توانسته ارتباط و هماهنگی بهتری با بازیکنان تیم برقرار کند، به دنبال کسب نتیجه برابر پرسپولیس و یحیی گل محمدی خواهد بود.

تلاش پرسپولیس برای چهارمین قهرمانی پیاپی در لیگ

در سمت مقابل، سرخپوشان پایتخت به دنبال چهارمین قهرمانی پیاپی در لیگ هستند و نتایج هفته‌های اخیر نیز به خوبی آنها را در این مسیر قرار داده است. آنها در این بازی تلاش می‌کنند تا فاصله امتیازی خود را با رقبا افزایش داده و قهرمانی زودهنگامی را در چند بازی آینده ثبت کنند.

پرسپولیس هم اکنون ۵۳ امتیازی بوده و در رتبه اول جدول قرار دارد، اختلاف ۱۲ امتیازی با نزدیک ترین تعقیب کننده، حاشیه امن خوبی برای این تیم ایجاد کرده و شاید کسب ۳ امتیاز دیدار با ماشین سازی در تبریز که همیشه دشواری‌های خاص خود را برای پرسپولیس داشته است، می‌تواند تا حد زیادی قهرمانی این تیم را قطعی کند.

پرسپولیس در حالی برای برد مقابل ماشین سازی به تبریز می‌رود که در صورت پیروزی برابر این تیم تنها ۷ امتیاز با قهرمانی زودهنگام در لیگ برتر نوزدهم فاصله خواهد داشت. البته در صورتی که سپاهان، تراکتور و شهرخودرو در بازی‌های رودررویی که با یکدیگر دارند امتیاز از دست بدهند سرخپوشان با گرفتن ۴ امتیاز دیگر قهرمان می‌شوند.

با این حال اگر فرض را بر این بگذاریم که یکی از این سه تیم مدعی تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، سرخپوشان برای اینکه عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهند باید بیشتر از ۶۳ امتیاز کسب کنند تا عنوان قهرمانی را مسجل کنند.

ماشین سازی برابر پرسپولیس ۳ امتیاز را می‌خواهد

با اینکه خیلی از فوتبالی‌ها پرسپولیس را برنده بازی امروز می‌دانند ولی رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی معتقد است که تیمش هدفی جز پیروزی برابر این تیم سرشناس ندارد.

او در نشست خبری قبل از بازی با تمجید از عملکرد پرسپولیس گفت: پرسپولیس شانس اول قهرمانی است، این تیم نیاز به تعریف و تمجید من ندارد ولی این قول را به مردم آذربایجان می‌دهم که بازیکنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا فردا نتیجه خوبی بگیریم، امیدواریم ماشین سازی را به جایگاه واقعی خود برسانیم و مردم از ما راضی باشند.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی با اشاره به اینکه تیمش بازی سختی برابر پرسپولیس دارد، افزود: تلاش می‌کنیم فردا نتیجه خوبی برابر تیم اول جدول کسب کنیم.

مهاجری همچنین در خصوص اهداف تیمش برای بازی فردا ابراز داشت: استراتژی ما این است که گل نخوریم و بتوانیم موقعیت‌های گلزنی ایجاد کنیم. پرسپولیس تیمی است که از حداقل فرصت‌ها، استفاده حداکثری می‌کند. سال گذشته نیز در تبریز تا لحظات آخر بازی پایاپایی داشته و حتی خیلی جاها هم برتر از پرسپولیس بودیم اما متأسفانه یک‌لحظه غفلت باعث شد امتیاز بازی را از دست بدهیم.

مهاجری سپس با بیان اینکه هدف ما در بازی فردا کسب ۳ امتیاز است ادامه داد: تلاش ما این است که دروازه‌مان را بسته نگه‌داشته و با بازی منطقی نسبت به توان و شرایط تیممان بتوانیم به پرسپولیس گل بزنیم.

ماشین سازی بدون غایب و پرسپولیس با لشکری از مصدومان

سبزپوشان تبریزی در این بازی هیچ بازیکن محروم یا مصدومی ندارند و با تمام ظرفیت خود به مصاف پرسپولیس خواهند رفت.

پرسپولیس لشکری از مصدومان را در اردوی خود دارد و با این وضعیت به مصاف ماشین سازی خواهد رفت؛ محمد انصاری، وحید امیری، محمد نادری، محسن ربیع خواه و امید عالیشاه مصدومان پرسپولیس هستند.

شجاع خلیل زاده نیز آسیب دیدگی داشت که بهبود یافته است و با تیمش به تبریز آمده است. همچنین علیرضا بیرانوند هم با توجه به اتمام قرارداد در ترکیب پرسپولیس جایی ندارد.

محمد نادری، امید عالیشاه و محسن ربیع‌خواه سه بازیکن کلیدی گل محمدی در پرسپولیس هستند که به این مسابقه نرسیده و در تهران مانده‌اند.

غیبت این سه بازیکن می‌تواند خبر خوبی برای هواداران ماشین‌سازی و حتی کادرفنی این تیم باشد. شاید مهم‌ترین چالش یحیی گل‌محمدی دراین دیدار پیدا کردن مدافع چپ باشد و احتمال دارد سرمربی پرسپولیس همه را در تبریز سورپرایز کند!

در پست هافبک دفاعی نیز پرسپولیس کمال کامیابی نیا را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و ربیع خواه نیز دچار مصدومیت شده است.

۲۰۰ روز بدون پیروزی

از آخرین برد ماشین سازی در لیگ برتر (۲ بر یک مقابل استقلال) ۲۰۳ روز می‌گذرد. آن‌ها طی ۸ هفته اخیر ۶ شکست داشته‌اند.

شاگردان مهاجری کار سختی برای پشت سر گذاشتن این آمار منفی حتی با حضور تمامی نفرات خود برابر پرسپولیس خواهند داشت.

پرسپولیس که آخرین باخت خود را در دوران سرمربیگری گابریل کالدرون در نیم فصل اول مقابل نفت مسجدسلیمان در هفته یازدهم تجربه کرده بود هرگز با یحیی گل محمدی تن به باخت نداده است تا آنها به میانگین ۲.۳ امتیاز در هر بازی برسند.

حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت از بین رضا مهاجری و یحیی گل محمدی، کدامیک با دست پر از زمین مسابقه خارج می‌شوند؟ آیا ماشین سازان خواهند توانست با رقم زدن یک شگفتی، ترمز پرسپولیس را کشیده و امید را به اردوی سایر تیم‌های صدرنشین تزریق کنند؟ یا اینکه سرخ‌های پایتخت با کسب یک برتری مطابق انتظار، در تبریز به قهرمانی لبخند خواهند زد؟