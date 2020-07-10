شماره ۹۷ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» مربوط به بهار ۱۳۹۹ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http://jpt.isca.ac.ir نمایه شد.

«معرفت‌شناسی عشق در عرفان مولوی تحلیلی در پرتو پدیدارشناسی هوسرل، هایدگر و مرلوپونتی» نوشته کمال ملکیان و عیسی نجفی؛ «اخلاق‌محوری یا باورمحوری؟ تحلیلی انتقادی از حکمت جهاد ابتدایی» اثر رحیم دهقان سیمکانی؛ «بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی با تأکید بر کلام امامیه» به قلم محمدمیثم حقگو؛ «بررسی و نقد براهین وجودی از منظر گراهام اُپی» نوشته فرح رامین و فریده محمدزمانی ازجمله مقالات این شماره است.

همچنین «بررسی و نقد دیدگاه دیوید گریفین درباره قدرت خداوند» نوشته یدالله رستمی؛ «بررسی تطبیقی برهان بر وجود خدا از طریق آگاهی در آرای سوئین برن و ملاصدرا» به قلم یارعلی کرد فیروزجایی؛ «دلایل نقلی مشروعیت‌بخشی انتخاب» اثر حسین واله از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

فصلنامه نقد و نظر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (Civilica)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه: jpt.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی http://journals.dte.ir نمایه می‌شود