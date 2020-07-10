به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «شاهزاده جنگل دهلی» در قالب یک سریال درام به کارگردانی میرا نایر ساخته میشود.
این داستان که توسط الن بری نوشته شده داستانی درباره تاریخ خاندان سلطنتی «اود» است که زندگی اشراف ساکن در یک کاخ ویران شده در پایتخت هند را روایت میکند. این خاندان مدعی هستند وارث یک پادشاهی سرنگون شده هستند.
میرا نایر برای کارگردانی این پروژه انتخاب شده و تهیه کننده اجرایی آن هم خواهد بود.
الن بری روزنامهنگار برنده جایزه پولیتزر این داستان را درباره خانواده اود به زیبایی نوشته است و از ورای آن ریشههای عمیق حقیقی درباره خشونت و آسیبهای بخشی از هند را عیان ساخته است.
این داستان تاثیرگذار که در قالب سریالی شنیداری سه قسمتی در پادکست «تایمز» هم منتشر شده نتیجه سالها گزارش و تحقیق در هند است. از زمانی که این موضوع منتشر شد «تایمز» در جستجوی یافتن شرکایی برای گسترش داستان بوده است. اکنون داستان زندگی شاهزاده جنگلهای هند با همکاری آمازون استودیوز ساخته میشود.
نایر ۶۲ ساله پیشتر نامزدی بفتا، اسکار و گلدن گلوب را برای بهترین فیلم خارجی برای «سلام بمبئی!» که نخستین فیلم بلندش بود، به دست آورد. این فیلم جایزه دوربین طلای کن را دریافت کرد. وی فیلمهای قابل توجه دیگری هم ساخته که «میسیسیپی ماسلا»، «عروسی مانسو»، «ونیتی فر»، «بنیادگرای بیمیل» و «ملکه کاتوه» از جمله آنها هستند.
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