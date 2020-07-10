به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «عمار فیلم»، همزمان با فرارسیدن سالروز واقعه گوهرشاد، سامانه «عماریار»، مجموعه آثاری چون فیلم سینمایی «دلبری»، فیلم داستانی «خانه پنجم»، فیلم داستانی «مستوره»، مستند «بانو»، مستند «بهت میاد»، مستند «قیام غریب» را برای تماشای خانگی و خرید در این مناسبت، ارائه کرد.

فیلم سینمایی «دلبری» به نویسندگی و کارگردانی سیدجلال دهقانی‌اشکذری و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی نخستین اثر این بسته فیلم است. در خط داستانی این فیلم سینمایی آمده: طوبی امشب عروسی امیرحسین، دوتامون خوشحالیم… من نباید اون حرف‌ها رو می‌زدم فقط بهم بگو چرا چهار بار چشمت و باز بسته کردی. ازجمله بازیگران فیلم می‌توان به مهدی عطاران، مهسا هاشمی، هنگامه قاضیانی، عباس غزالی، محمدرضا شیرخانلو، آتیلا پسیانی اشاره کرد.

مستند «بهت میاد»، به کارگردانی محمدحسن یادگاری و تهیه کنندگی یوسف نادری منش، این مستند روایتی تاریخی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در ایران را مورد بررسی قرار داده و به معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه امروز می‌پردازد.

در بخشی از مستند «بهت میاد» آمده: امروز صاحبان برندهای پوشاکی و آرایشی خودشون بزرگترین مدسازها هستن اینکه چه مدهایی زیبا حساب میشه و چه چیزهایی نه به این ربط داره که چه کسایی اون مدها رو به وجود می‌آورند.

اثر بعدی بسته فیلم «عماریار» فیلم داستانی «خانه پنجم» نام دارد که به کارگردانی رضوانه فتحی ساخته شده است. داستان این فیلم پیرامون دختری در زمان کشف حجاب رضاخانی است که در دوران کودکی، از پسری به نام عباس کتک می‌خورد. سال‌ها از آن ماجرا می‌گذرد و او حس خوبی نسبت به آن پسر که حالا خواستگارش است، ندارد. دختر روزی در خیابان گرفتار مأموران حکومت می‌شود و نظمیه‌چی‌ها می‌خواهند که چادر او را از سرش بکِشند اما مرد جوانی وی را نجات و در خانه‌اش پناه می‌دهد.

مستند «قیام غریب» که در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده است، دیگر اثر این بسته فیلم است. این مستند به واقعه قتل و عام زائران و مجاوران حرم امام رضا (ع) که در اعتراض به کشف حجاب رضاخانی و سیاستهای ضد دینی حکومت در مسجد گوهرشاد می‌پردازد. جرم قربانیان قیام گوهرشاد، دفاع از سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقاومت در برابر کشف حجاب رضاخانی و اجبار به استفاده از کلاه شاپو بود.

مستند «بانو» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد حبیبی منصور، تولید شده است. این مستند روایت‌گر زندگی پرفراز و نشیب بانو عصمت احمدیان، مادر شهیدان فرجوانی است. زنی که خودش و اعضای خانواده وی از جمله همسر و سه فرزندش هرکدام به نوعی با جنگ در ارتباط هستند.

فیلم داستانی «مستوره»؛ به کارگردانی الهام هادی نژاد و تهیه کنندگی حسین اسدزاده، دیگر اثر بسته فیلم «عماریار» برای هفته عفاف و حجاب است. در این فیلم داستانی می‌بینیم که در سال‌های کشف حجاب، زنی به دلیل اعتقاد به حجاب، چند سال پایش را از خانه بیرون نمی‌گذارد. تا بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ اینکه کماکان در خانه بماند یا برای حفظ جان دخترش بدون‌حجاب از منزل خارج شود.

اثر بعدی بسته فیلم «عماریار» پویانمایی «حاجی آخوند» است که به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر عطری، ساخته شده است. این پویانمایی روایتگر داستان مادر بزرگی برای نوه‌های خود است که قصه یک مامور شهربانی را تعریف می‌کند که در زمان اجرای قانون کشف حجاب، در مخالفت با کشف حجاب فعالیت می‌کرد.

رویای گل‌ها، رضا ماکسیم، چکمه‌های فرنگی، چارقد بی بی، برهمان عهد، فرشته‌ها با هم می‌آیند، خلوت خوب و مادر جبهه‌ها، از دیگر آثار این بسته فیلم هستند.

علاقه مندان می‌توانند برای اطلاع از دیگر فیلم‌ها و مستندهای ساخته شده با موضوع هفته عفاف و حجاب، به سایت عماریار به آدرس ammaryar.ir مراجعه کنید.