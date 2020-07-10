  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

خودروهای با بیش از ۱۰ میلیون ریال جریمه رانندگی توقیف می‌شود

خودروهای با بیش از ۱۰ میلیون ریال جریمه رانندگی توقیف می‌شود

اصفهان- رئیس پلیس راهور اصفهان گفت: خودروی رانندگان با بیش از ۱۰ میلیون ریال جریمه مشمول توقیف می‌شود و پلیس راهور اصفهان موظف به توقیف وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جرائم است.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آن دسته از رانندگانی که مبلغ جرایم رانندگی آنها بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد، مشمول توقیف فیزیکی و سیستمی می‌شود، اظهار داشت: برابر این قانون رده‌های عملیاتی درون و برون شهری پلیس راهور استان اصفهان موظف به توقیف وسیله نقلیه است تا جرایم پرداخت شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این قانون توسط ناجا اعمال می‌شود، رانندگان می‌توانند با تخلفات کمتر در شرایط اقتصادی موجود هزینه این جریمه‌ها را مدیریت کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: رانندگان می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی راهور ۱۲۰ و سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ از میزان تخلفات خودروی خود مطلع شوند.

فوت عابر پیاده در اثر خستگی راننده

وی در ادامه به تصادف منجر به فوت عابرپیاده در روز جمعه، بیستم تیرماه در شهرستان نجف آباد هم اشاره‌ای داشت و گفت: در اثر برخورد وانت پیکان با عابر پیاده در بلوار ایزدی شهرستان نجف آباد، جوان سی ساله‌ای فوت شد که علت تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده وانت پیکان گزارش شده است.

کد مطلب 4970222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها