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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

سرلشکر موسوی:

ابعاد زیادی از ۸ سال دفاع مقدس هنوز روشن نشده است

ابعاد زیادی از ۸ سال دفاع مقدس هنوز روشن نشده است

فرمانده کل ارتش گفت: باید لایه‌ها و ابعاد ۸ سال دفاع مقدس، برای جوانان عزیز به عنوان یک سرمایه قابل بهره‌برداری برای آینده به خوبی تفهیم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با جمعی از پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس ارتش از نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی در ستاد ارتش برگزار شد.

سرلشکر موسوی در این دیدار  ضمن ابراز خوشحالی از دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس گنجینه بی مانند سال‌هایی است که طی آن رزمندگان پرشور میهن اسلامی‌مان حماسه‌ای فراموش ناشدنی خلق کردند و عزت ایران عزیز را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در این کارزار بی مثال، کارنامه‌ای ارزشمند از خود به یادگار گذاشت تا پایندگان و آیندگان با استفاده از این تجارب راه مقاومت تا پبروزی کامل را ادامه دهند.

فرمانده کل ارتش، اظهار داشت: اکنون که چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی است، نقش ارزشمند راویان دفاع مقدس در انتقال مفاهیم این گنج بی بدیل و حدیث این دلاورمردی ها به نسل های آینده، ضرورت بیشتری یافته است.

سرلشکر موسوی در ادامه با تاکید بر لزوم دادن آدرس درست به آیندگان در خصوص دفاع مقدس و رشادت‌ها و ایثارگری‌های انجام شده، خاطرنشان کرد: ناگفته‌های زیادی از دوران ۸ سال دفاع مقدس و البته نقش ارتش در آن حماسه عظیم وجود دارد که لازم است با زبان و قلم بزرگانی که خود در جبهه های دفاع مقدس حضور داشتند، تشریح و تبیین شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی، گفت: فضای مجازی خیلی گسترده و زمینه فعالیت زیادی دارد که با توجه به استقبال عموم مردم بویژه جوانان عزیز از آن، لازم است بصورت آگاهانه در این حوزه ورود کرده و مفاهیم و مصادیق ارزشمند دفاع مقدس، با توجه جدی به صحت و تطبیق دقیق با واقعیات صحنه، برای جوانان تشریح و تبیین شود.

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اهمیت دوره‌های معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی گفت: باید به مراکز آموزشی توجه ویژه‌تری شود و لایه‌ها و ابعاد ۸ سال دفاع مقدس، برای جوانان عزیز به عنوان یک سرمایه قابل بهره‌برداری برای آینده به خوبی تفهیم شود.

امیر سرلشکر موسوی در پایان از پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس ارتش که در مسیر شناساندن هرچه بیشتر دفاع مقدس به نسل های بعد تمام همت خود را به کار گرفته و در این راستا آثار فاخری نیز تهیه و منتشر کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

در این دیدار پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس ارتش به بیان خاطرات و راهکارهایی در خصوص انتقال درست مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوان پرداختند.

کد مطلب 4970230

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