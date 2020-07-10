ضرر ۵ میلیارد دلاری صنعت مسافرت هوایی چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ضرر صنعت هوانوردی چین در ۳ ماهه دوم امسال ادامه یافت و به ۳۴.۲۵ میلیارد یوآن (معادل ۴.۸۹ میلیارد دلار) رسید که اندکی از سه ماهه اول کمتر است. که این بر تأثیر اقتصادی شدید ناشی از پاندمی ویروس کرونا تاکید می‌کند.

طبق داده‌های اداره هوانوردی مسافری چین، این صنعت که شامل فرودگاه‌ها خطوط هوایی و سایر شرکت‌های هوانوردی است، در سه ماهه اول امسال ۳۸.۱ میلیارد یوآن ضرر کرده است.

البته باید توجه کرد که صنعت هوانوردی چین با ریکاوری مسافرت‌های داخلی بعد از تحت کنترل درآمدن اپیدمی در این کشور با سرعتی بیشتر از سایر کشورها در حال بازگشت است.

اما تعداد مسافران نشان می‌دهد که این بخش هنوز با سطح قبل از پاندمی کرونا فاصله زیادی دارد. طبق داده‌های اداره هوانوردی مسافری چین، تعداد مسافران ماه ژوئن ۴۲.۴ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده و به ۳۰.۷۴ میلیون نفر رسیده است. البته باید توجه کرد که این رقم نسبت به ماه می که تعداد مسافران با سقوطی ۵۲.۶ درصدی روبرو شده بود بهبود یافته است.

در نیمه اول امسال کل تعداد مسافران نسبت به سال گذشته ۴۵.۸ درصد کاهش یافته است.