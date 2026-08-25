محمدسعید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، مجموعهای از طرحهای زیرساختی صنعت برق در نقاط مختلف استان کردستان به بهرهبرداری میرسد؛ طرحهایی که بخش قابل توجهی از آنها با هدف ارتقای کیفیت برقرسانی، برطرف کردن محدودیتهای شبکه و پاسخگویی به نیازهای جدید مشترکان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، با اشاره به برنامههای این شرکت برای هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۲۰۱ پروژه در بخشهای مختلف برقرسانی، توسعه، اصلاح و مقاومسازی شبکه در این ایام افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
وی میزان سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این طرحها را ۳۲۰.۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: رفع افت ولتاژ، تقویت زیرساخت برق روستاها، تأمین برق واحدهای نهضت ملی مسکن و برطرف کردن گلوگاههای شبکه در مناطق شهری و روستایی از مهمترین محورهای این پروژههاست.
سلطانی یکی از بخشهای اصلی طرحهای هفته دولت را بازآرایی و توسعه شبکه برق عنوان کرد و گفت: ۴۴ پروژه در این بخش با اعتبار ۷۲.۷ میلیارد تومان اجرا شده است که با بهرهبرداری از آنها بخشی از مشکلات مربوط به افت ولتاژ و افزایش بار پستهای توزیع در شهرستانهای کامیاران، سقز، مریوان، دیواندره و بانه کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان همچنین از اجرای طرحهای متعدد در مناطق روستایی خبر داد و بیان کرد: شبکه برق ۱۲۰ روستای استان در قالب پروژههای توسعه و بهسازی با اعتباری معادل ۱۶۸ میلیارد تومان ارتقا یافته و این طرحها در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی تأمین زیرساخت برق برای طرحهای نهضت ملی مسکن را بخش دیگری از برنامههای این شرکت دانست و افزود: برقرسانی به پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای سنندج، بیجار و دیواندره با سرمایهگذاری ۲۷ میلیارد تومان انجام شده و آماده بهرهبرداری است.
سلطانی ادامه داد: در کنار این طرحها، پروژههایی در زمینه تأمین برق، روشنایی معابر، اصلاح و جابهجایی خطوط و رفع حریم شبکه نیز در نقاط مختلف استان اجرا شده که اعتبار اجرای آنها به ۲۵.۴ میلیارد تومان میرسد.
وی درباره اقدامات انجامشده برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه نیز گفت: طرحهای مربوط به ایجاد امکان مانور در شبکه و نصب تجهیزات جانبی روی خطوط هوایی ۲۰ کیلوولت و همچنین نصب ۱۴ دستگاه سکسیونر مانوری برای چاههای آب کشاورزی با هدف مدیریت بار و عبور مطمئن از دوره اوج مصرف اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان اعتبار این بخش از پروژهها را بیش از ۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اجرای این طرحها میتواند در مدیریت بار شبکه و کاهش زمان خاموشیها مؤثر باشد.
سلطانی همچنین از اجرای یک طرح توسعهای در شهرستان بانه خبر داد و اظهار کرد: پنج کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی با سرمایهگذاری ۱۹ میلیارد تومان در این شهرستان احداث شده و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی هدف از اجرای این پروژه را توسعه فیدرها، برطرف کردن ضعف ولتاژ و فراهم کردن امکان تأمین برق برای متقاضیان جدید عنوان کرد و افزود: این طرح ظرفیت شبکه برق بانه را برای پاسخگویی به نیازهای آتی افزایش میدهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای هفته دولت در حوزه برق علاوه بر توسعه زیرساختها، با هدف افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدماترسانی و رفع مشکلات موجود انجام شده است تا شبکه توزیع استان آمادگی بیشتری برای تأمین نیازهای جدید داشته باشد.
نظر شما