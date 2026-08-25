به گزارش خبرگزاری مهر، سعید داوودینیا با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: با وجود بحرانها و شرایط خاصی که در سال جاری در کشور ایجاد شد، تلاش، برنامهریزی، همدلی و همراهی بهرهبرداران، سرمایهگذاران و مجموعه دستگاههای اجرایی موجب شد روند اجرای طرحهای تولیدی و زیرساختی بخش کشاورزی با جدیت ادامه پیدا کند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۰۶ طرح بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده که برای یک هزار و ۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: از مجموع طرحهای به بهرهبرداری رسیده از ابتدای سال، ۴۷ طرح با اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در شهرستانهای دوازدهگانه استان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و برای ۴۱۲ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکنند.
داوودینیا با اشاره به اینکه بخش دیگری از طرحهای ابتدای سال مربوط به هفته جهاد کشاورزی بوده است، گفت: این طرحها در خردادماه سال جاری به بهرهبرداری رسیدند و اکنون نیز طرحهای ویژه هفته دولت در نقاط مختلف استان آماده افتتاح هستند.
۴۷ طرح در بخشهای مختلف کشاورزی
وی درباره توزیع طرحهای هفته دولت در بخشهای مختلف اظهار کرد: از مجموع ۴۷ طرح، ۲۲ طرح در حوزههای زیرساختی، آب و خاک و امور فنی و مهندسی، ۷ طرح در بخش بهبود تولیدات دامی، ۳ طرح در حوزه شیلات، ۱۳ طرح در بخش تولیدات گیاهی، یک طرح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و یک طرح نیز مربوط به شرکتهای خدمات کشاورزی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال، به طور مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک هزار و ۱۳۳ خانوار منفعت اقتصادی ایجاد میکند و آثار آن در حدود ۱۵۴ روستا در سطح استان قابل مشاهده خواهد بود.
اردل و کیار در صدر تعداد طرحهای افتتاحی
داوودینیا درباره پراکندگی طرحهای هفته دولت در شهرستانهای استان گفت: در شهرکرد ۵ طرح، بروجن ۵ طرح، فارسان ۲ طرح، لردگان یک طرح، اردل ۸ طرح، کیار ۸ طرح، سامان ۲ طرح، بن ۷ طرح، فلارد ۳ طرح، خانمیرزا ۳ طرح و فرخشهر ۳ طرح به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این طرحها در مجموع میتوانند زمینه رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال را در مناطق روستایی و بخشهای مختلف استان فراهم کنند و مردم و بهرهبرداران از منافع حاصل از اجرای آنها بهرهمند خواهند شد.
۷۴ درصد سرمایهگذاری از آورده متقاضیان
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی این طرحها گفت: از مجموع ۳ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال سرمایهگذاری انجامشده، حدود ۷۱۰ میلیارد ریال معادل ۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده که حدود ۲۰ درصد منابع را شامل میشود.
وی ادامه داد: همچنین ۲۱۸ میلیارد ریال معادل ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی تأمین شده که حدود ۶ درصد کل منابع را تشکیل میدهد.
داوودینیا خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع مورد نیاز این طرحها از سوی خود سرمایهگذاران و مجریان تأمین شده و ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال معادل ۲۵۷ میلیارد تومان، یعنی حدود ۷۴ درصد کل سرمایهگذاری، سهم آورده متقاضیان بوده است.
وی این موضوع را نشاندهنده جذابیت و ظرفیت بالای اقتصادی بخش کشاورزی استان دانست و گفت: اینکه بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز طرحها توسط خود سرمایهگذاران تأمین میشود، بیانگر آن است که بخش کشاورزی همچنان از جذابیت لازم برای سرمایهگذاری برخوردار است.
سرمایهگذاری در طرحهای کمآببر و دارای ارزش افزوده
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: استان یک استان کشاورزیمحور است و ظرفیتهای متعددی در حوزههای مختلف تولیدات گیاهی، دامی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و طرحهای زیرساختی دارد.
داوودینیا افزود: طرحهایی که در استان مورد حمایت و بررسی قرار میگیرند، باید ضمن همسویی با سیاستهای برنامه هفتم توسعه و تعهدات سازمان جهاد کشاورزی، با الگوی کشت و شرایط خاص استان نیز تناسب داشته باشند.
وی تصریح کرد: در ارزیابی طرحها، شاخصهایی همچون کمآببر بودن، ارزش افزوده بالا، تناسب با ظرفیتهای استان، نیاز بازار و اقتصاد خانوار و قابلیت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار مورد توجه قرار میگیرد.
صنایع تبدیلی؛ اولویت مهم توسعه کشاورزی
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از اولویتهای مهم بخش کشاورزی دانست و گفت: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی موجب تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات، کاهش خامفروشی، ایجاد اشتغال و کمک به رونق اقتصادی کشاورزان و بهرهبرداران میشود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای تولیدی استان، لازم است در کنار توسعه تولیدات گیاهی، دامی و شیلاتی، زیرساختهای مورد نیاز برای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات نیز توسعه یابد.
داوودینیا خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم تا پایان سال نیز طرحهای جدید و مؤثری در بخشهای مختلف تولیدات گیاهی، دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و طرحهای زیرساختی برنامهریزی، تأمین اعتبار و به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان گفت: توسعه سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و بهرهبرداران و هدایت منابع به سمت طرحهای دارای توجیه اقتصادی، کمآببر و ارزشآفرین، از مهمترین رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی استان برای تقویت تولید، اشتغال و اقتصاد روستایی و کشاورزی چهارمحال و بختیاری است.
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