فرمانده انتظامی قروه: ۱۴ فقره سرقت با دستگیری ۲ سارق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان، از شناسایی و دستگیری دو سارق در اجرای طرح امنیت محله‌محور خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت در سطح شهرستان، بررسی موضوع و شناسایی عاملان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های پلیسی موفق شدند هویت دو نفر از سارقان را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهمان را طی عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات، به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

مظفری با اشاره به بازسازی صحنه‌های سرقت توسط متهمان، خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تکمیل اقدامات اولیه برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.