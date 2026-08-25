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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۲

نجفی: نمایشگاه کتاب باید در شأن فرهنگ و ظرفیت‌های کردستان برگزار شود

نجفی: نمایشگاه کتاب باید در شأن فرهنگ و ظرفیت‌های کردستان برگزار شود

سنندج- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان گفت:دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی به یک رویداد فرهنگی در شأن مردم کردستان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی صبح سه‌شنبه در نخستین نشست ستاد برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان که با محوریت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌ریزی برای برگزاری متفاوت این رویداد در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب باید متناسب با جایگاه فرهنگی، ظرفیت‌های اجتماعی و شأن مردم استان کردستان برگزار شود.

وی افزود: برگزاری این رویداد تنها مسئولیت یک دستگاه نیست و ادارات کل، سازمان‌ها، نهادهای عمومی، تشکل‌های مدنی و مجموعه‌های مردمی باید برای تحقق اهداف نمایشگاه مشارکت و همراهی داشته باشند.

نجفی با تأکید بر ضرورت نگاه فرابخشی به نمایشگاه کتاب، خواستار ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی استان شد.

نمایشگاه کتاب فرصتی برای توسعه گفتگوهای فرهنگی

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، نمایشگاه کتاب را فرصتی فراتر از عرضه و فروش کتاب دانست و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی، توسعه گفت‌وگوهای فرهنگی و تقویت ارتباط جامعه با هویت و سرمایه‌های فرهنگی خود باشد.

عیسی فلاحی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بر ضرورت توجه به نقش فرهنگ در ایجاد آرامش و امید اجتماعی تأکید کرد و افزود: نمایشگاه کتاب باید به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی مدیریت استان مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های عضو ستاد با رویکرد هم‌افزا در برگزاری آن مشارکت کنند.

فلاحی درباره وظایف دستگاه‌های مختلف نیز بیان کرد: شهرداری سنندج در حوزه فضاسازی و تبلیغات محیطی، نیروی انتظامی در زمینه تأمین نظم و امنیت و مجموعه‌های حمل‌ونقلی در تسهیل تردد شهروندان نقش خواهند داشت.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش نیز می‌توانند با هدایت دانشجویان و دانش‌آموزان به سمت نمایشگاه، زمینه بهره‌مندی بیشتر نسل جوان و نوجوان از این رویداد فرهنگی را فراهم کنند.

وی همچنین بر نقش رسانه‌ها و صداوسیما در معرفی برنامه‌ها و پوشش خبری نمایشگاه تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های بهداشتی و امدادی نیز برای تأمین خدمات سلامت و امدادرسانی در زمان برگزاری نمایشگاه همکاری خواهند داشت.

فلاحی با تأکید بر ضرورت فعال شدن ظرفیت‌های فرهنگی استان، از نهادهای فرهنگی، دانشگاهیان و تشکل‌های مردمی خواست در کنار بخش نمایشگاهی، برنامه‌های متنوعی از جمله نشست‌های تخصصی، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان و معرفی نویسندگان بومی را برگزار کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها، پیش‌بینی تخفیف‌های مناسب و برنامه‌های فرهنگی کم‌هزینه می‌تواند زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها و جوانان در نمایشگاه را فراهم کند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان هدف اصلی این رویداد را ایجاد یک پاتوق فرهنگی پویا برای شهروندان عنوان کرد و گفت: نمایشگاه باید فضایی برای حضور همزمان خانواده‌ها، کودکان، جوانان و فعالان فرهنگی باشد و بتواند زمینه تقویت امید و نشاط اجتماعی را فراهم کند.

فلاحی توجه به کودکان و نوجوانان را در برنامه‌ریزی این رویداد مهم دانست و اظهار کرد: ایجاد فضای فرهنگی مناسب برای این گروه سنی، با توجه به حجم اخبار و دغدغه‌های نگران‌کننده‌ای که با آن مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان با اشاره به حمایت مدیریت استان از برگزاری نمایشگاه کتاب، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد، دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان به رویدادی در شأن ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی استان تبدیل شود و در مسیر ترویج کتابخوانی، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش امید در میان شهروندان گام بردارد.

کد مطلب 6926850

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