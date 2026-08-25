به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی صبح سهشنبه در نخستین نشست ستاد برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان که با محوریت تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی و برنامهریزی برای برگزاری متفاوت این رویداد در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: نمایشگاه بینالمللی کتاب باید متناسب با جایگاه فرهنگی، ظرفیتهای اجتماعی و شأن مردم استان کردستان برگزار شود.
وی افزود: برگزاری این رویداد تنها مسئولیت یک دستگاه نیست و ادارات کل، سازمانها، نهادهای عمومی، تشکلهای مدنی و مجموعههای مردمی باید برای تحقق اهداف نمایشگاه مشارکت و همراهی داشته باشند.
نجفی با تأکید بر ضرورت نگاه فرابخشی به نمایشگاه کتاب، خواستار ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی استان شد.
نمایشگاه کتاب فرصتی برای توسعه گفتگوهای فرهنگی
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، نمایشگاه کتاب را فرصتی فراتر از عرضه و فروش کتاب دانست و گفت: این رویداد میتواند زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی، توسعه گفتوگوهای فرهنگی و تقویت ارتباط جامعه با هویت و سرمایههای فرهنگی خود باشد.
عیسی فلاحی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بر ضرورت توجه به نقش فرهنگ در ایجاد آرامش و امید اجتماعی تأکید کرد و افزود: نمایشگاه کتاب باید به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی مدیریت استان مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای عضو ستاد با رویکرد همافزا در برگزاری آن مشارکت کنند.
فلاحی درباره وظایف دستگاههای مختلف نیز بیان کرد: شهرداری سنندج در حوزه فضاسازی و تبلیغات محیطی، نیروی انتظامی در زمینه تأمین نظم و امنیت و مجموعههای حملونقلی در تسهیل تردد شهروندان نقش خواهند داشت.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: دانشگاهها و آموزش و پرورش نیز میتوانند با هدایت دانشجویان و دانشآموزان به سمت نمایشگاه، زمینه بهرهمندی بیشتر نسل جوان و نوجوان از این رویداد فرهنگی را فراهم کنند.
وی همچنین بر نقش رسانهها و صداوسیما در معرفی برنامهها و پوشش خبری نمایشگاه تأکید کرد و گفت: مجموعههای بهداشتی و امدادی نیز برای تأمین خدمات سلامت و امدادرسانی در زمان برگزاری نمایشگاه همکاری خواهند داشت.
فلاحی با تأکید بر ضرورت فعال شدن ظرفیتهای فرهنگی استان، از نهادهای فرهنگی، دانشگاهیان و تشکلهای مردمی خواست در کنار بخش نمایشگاهی، برنامههای متنوعی از جمله نشستهای تخصصی، برنامههای ویژه کودک و نوجوان و معرفی نویسندگان بومی را برگزار کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی خانوادهها، پیشبینی تخفیفهای مناسب و برنامههای فرهنگی کمهزینه میتواند زمینه حضور بیشتر خانوادهها و جوانان در نمایشگاه را فراهم کند.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان هدف اصلی این رویداد را ایجاد یک پاتوق فرهنگی پویا برای شهروندان عنوان کرد و گفت: نمایشگاه باید فضایی برای حضور همزمان خانوادهها، کودکان، جوانان و فعالان فرهنگی باشد و بتواند زمینه تقویت امید و نشاط اجتماعی را فراهم کند.
فلاحی توجه به کودکان و نوجوانان را در برنامهریزی این رویداد مهم دانست و اظهار کرد: ایجاد فضای فرهنگی مناسب برای این گروه سنی، با توجه به حجم اخبار و دغدغههای نگرانکنندهای که با آن مواجه هستند، اهمیت ویژهای دارد.
وی در پایان با اشاره به حمایت مدیریت استان از برگزاری نمایشگاه کتاب، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای عضو ستاد، دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان به رویدادی در شأن ظرفیتهای فرهنگی و هویتی استان تبدیل شود و در مسیر ترویج کتابخوانی، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش امید در میان شهروندان گام بردارد.
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