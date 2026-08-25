تنها ۳۰ درصد نیاز معادن به مواد ناریه تأمین شد؛ قول همکاری وزارت دفاع

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم مشکلات تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن گفت: چند روز پیش جلسه‌ای با مسئولان وزارت دفاع و نمایندگان مجلس در خصوص تامین مواد ناریه داشتیم زیرا همچنان مشکل تأمین وجود دارد؛ مصرف سالانه کشور حدود ۲۴۰ هزار تن است و برای امسال عملاً کمتر از ۳۰ درصد این نیاز تأمین شده است.

وی افزود: روسیه ظرفیت‌هایی برای تأمین این مواد دارد و کشورهای سوئد و چین نیز ظرفیت‌هایی دارند و باید تمهیدی اندیشیده شود تا امکان واردات از چین فراهم شود، اما متأسفانه مشکلات تحمیلی وجود دارد؛ بخشی از این مشکلات به بازاری برمی‌گردد که تا حدودی رقابتی شده و بخشی نیز ناشی از تحریم‌های داخلی است.

شکوری ادامه داد: اکنون شرکت ملی صنایع مس ایران و سایر شرکت‌ها نیز در ثبت سفارش با مشکل مواجه هستند و بعضاً چندین ماه منتظر انجام ثبت سفارش می‌مانند. مواد ناریه برای بخش معدن یک کالای حیاتی است و اگر مواد ناریه وجود نداشته باشد، انفجار انجام نمی‌شود و عملاً استخراج نیز اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه کل زنجیره تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

قول وزارت دفاع برای رفع گره تأمین مواد ناریه معادن

رئیس انجمن سنگ ایران، با بیان اینکه هر یک از سازمان‌ها در حال انجام وظایف خود هستند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد گویی نه جنگی وجود دارد و نه شرایط خاصی حاکم است، در حالی که به نظر من رویکرد حکمرانی باید تغییر کند و همراهی بیشتری با بخش معدن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع قول داده است در این زمینه همراهی کند تا روند تأمین با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین قرار است بخشی از ترخیص‌ها با نام وزارت دفاع انجام شود و مواد پس از آن به کارخانه یا محل معدن حمل شود تا فرآیند تأمین با سرعت بیشتری دنبال شود.

شکوری گفت: اکنون تأمین به‌طور کامل قفل نشده، اما با مدلی که در حال اجراست، مشکل ایجاد می‌شود؛ برای مثال، اگر معدن روزانه به ۷۰۰ تن ماده نیاز داشته باشد و تنها ۳۰۰ تن تأمین شود، طبیعی است که در روند فعالیت معدن اختلال ایجاد شود. ممکن است این وضعیت برای چند ماه مدیریت شود، اما پس از آن عملاً تولید متوقف خواهد شد.

تأمین سوخت معادن ۲۵ درصد کمتر از نیاز است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین سوخت معادن نیز گفت: همین موضوع در حوزه سوخت نیز وجود دارد. البته شدت مشکل سوخت به اندازه مواد ناریه نیست، اما در این بخش نیز حدود ۲۵ درصد کمتر از میزان برآوردشده برای معادن، سوخت تأمین می‌شود؛ این در حالی است که همان برآورد نیز برآورد پایینی است.

وی افزود: در نتیجه، معادن عملاً برای حدود ۲۰ روز بیشتر سوخت در اختیار ندارند و همین مسئله مشکل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، فعالان معدنی را تحت عنوان قاچاقچی دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل می‌دهند، در حالی که معدن مقصد اعلام نکرده است که در تأمین سوخت کمکی دریافت می‌کند و اساساً در شرایط موجود نیز توقعی از معدن برای ایفای چنین نقشی وجود ندارد.