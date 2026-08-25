به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح سهشنبه، در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی ۹۵ مگاواتی در استان تهران با قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه توسعه انرژیهای پاک اظهار کرد: اقدامات صورتگرفته در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند توسعه بیشتری پیدا کند و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شود.
رئیسجمهور افزود: انتظار این است که طی دو سال آینده ۳۰ هزار مگاوات برق از طریق انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تولید کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهرهوری در کنار توسعه انرژیهای پاک ادامه داد: لازم است با دانشگاهیان و کارشناسان حوزه کشاورزی هماهنگی و تعامل لازم برای کشت گیاهان دارویی در کنار نیروگاههای خورشیدی انجام شود و از آبی که برای شستوشوی پنلها استفاده میشود نیز بهرهبرداری مناسبی صورت گیرد.
پزشکیان با اشاره به حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی پنلهای خورشیدی گفت: هیچگونه محدودیتی برای پشتیبانی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی پنلهای خورشیدی نخواهیم داشت و در صورت سرمایهگذاری در این حوزه، زمین و امکانات مورد نیاز در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور بر ضرورت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تأکید کرد و گفت: با ارتقای بهرهوری از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر باید با مدیریت و برنامهریزی مناسب خود را از مصرف سوخت فسیلی نجات دهیم و حامی تولیدکنندگان و صنعتگران باشیم.
در این مراسم، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، از صدور دستور رئیسجمهور برای راهاندازی همزمان ۶۰۰ مگاوات برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی در سراسر کشور خبر داد.
عبدالرضا همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز با اشاره به اختصاص یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای توسعه این فناوری گفت: از نظر تأمین ارز و ریال برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پنلهای خورشیدی محدودیتی وجود ندارد.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز با اشاره به رشد ظرفیت انرژی خورشیدی استان اظهار کرد: ظرفیت استفاده از پنلهای خورشیدی در تهران پیش از آغاز به کار دولت پزشکیان ۲۳ مگاوات بود که اکنون به ۴۰۰ مگاوات رسیده و رشد ۲۰ برابری داشته است.
در پایان این مراسم، رئیسجمهور با حضور در محوطه نیروگاه خورشیدی، دستور افتتاح و بهرهبرداری از پروژه ۶۳ مگاواتی قائد شهید و پروژه ۳۲ مگاواتی شهدای لامرد در شهرک صنعتی شمسآباد را صادر کرد.
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