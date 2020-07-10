به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در مصاحبه با شبکه المیادین در خصوص اهمیت گزارش خانم کالامارد گزارشگر سازمان ملل در محکومیت جنایت ترور شهید قاسم سلیمانی، نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بسیار حائز اهمیت بر شمرد.

هامانه اظهار داشت: برای اولین بار شاهد ارائه گزارشی در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص جنایت ترور سردار قاسم سلیمانی در چارچوب مسئولیت خود و در جهت تعیین مشروعیت استفاده از پهبادها و هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات ترور، بودیم. همه ما می‌دانیم که سال‌هاست که از پهبادها در عملیات ترور استفاده می‌شود اما آنچه که این عملیات را که ما آن‌را نوعی از انواع ترور دولتی می‌خوانیم، متمایز می‌کند اینکه آمریکا برای اولین بار اقدام به هدف قراردادن یک فرمانده نظامی عالیرتبه کشوری دارای حاکمیت که در حال دیدار از کشور دارای حاکمیت دیگر است، یعنی کشور همسایه عراق، می‌باشد. که این امر یک پدیده جدید و خطر بزرگی به شمار می‌رود.

هامانه ادامه داد: در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر ضرورت بازنگری و تنظیم مجدد مقرراتی که آمریکا از آن برای انجام عملیات نظامی خود با استفاده از پهبادها و با هدف منع آمریکا از انجام عملیات غیر قانونی، تاکید شده است.

وی اضافه کرد: معتقدم که این امر خیلی روشن است که هم‌پیمانان آمریکا در جایگاهی نیستند که بتوانند از مواضع آمریکا در این موضوع حمایت کنند، به طوری که در جلسه امروز شاهد هیچ اظهار نظری در حمایت از مواضع آمریکا و جنایت آن در ترور سردار سلیمانی نبودیم.

هامانه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا پس از جلسه امروز، پرونده سردار سلیمانی به یک موضوع جهانی تبدیل شده است، اظهار داشت: ترور سردار سلیمانی از همان لحظه نخست به لحاظ بی سابقه بودن این اقدام برای یک کشور مستقل ودارای حاکمیت، به یک موضوع جهانی تبدیل شده است. ما می‌دانیم که عملیات مخفیانه و براندازی رژیم‌ها، سال‌هاست که توسط آمریکا صورت می‌گیرد اما ترور علنی یک مسئول دولتی و اظهار افتخار به انجام این عمل، یک امر بی‌سابقه بوده است و معتقدم که این اقدام زنگ خطر را در خصوص رویکرد و جهت‌گیری روابط بین‌المللی به صدا در آورده است؛ به نحوی که اغلب کشورهای عضو این پرسش را داشتند که ما به سمت بی قانونی در روابط بین‌المللی می‌رویم و تنها قانون جنگل روابط بین کشورها را تنظیم خواهد کرد.

به گفته وی، این موضوع ذهن جامعه جهانی را به خود مشغول کرده است. با مرور زمان این نگرانی‌ها به یک چالش جهانی تبدیل خواهد شد زیرا جامعه جهانی امروز بیشتر شاهد پیامدهای جنایت‌بار این‌گونه رفتارهای غیر قانونی از جانب آمریکا شده است.