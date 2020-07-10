پلوی شیرازی در UNWTO / افتتاح نمازخانه توسط وزیر میراث فرهنگی

خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ؛ این هفته معاون گردشگری کشور از تدوین سند استراتژی ملی صادرات گردشگری ایران با کمک فنی ITC و مشارکت مالی اتحادیه اروپا خبر داد.

ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه گردشگری، همکاری مشترک با مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) را در سال گذشته در دستورکار خود قرار دادیم. شکل گیری این همکاری، بر اساس نشستهای مشترک با نمایندگان دفتر مرکزی ITC و رایزنی‌های به‌عمل‌آمده با سازمان توسعه تجارت به عنوان دستگاه رابط و هماهنگ‌کننده صورت گرفته است.

او آغاز فرایند اجرایی این پروژه مشترک را سال ۱۳۸۹ اعلام کرد و افزود: در چارچوب اقدامات و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی این معاونت، بخش گردشگری از میان بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و تجاری کشور، به عنوان اولویت اول همکاری با مرکز تجارت بین‌المللی انتخاب شد و طی این همکاری مقرر شد سند استراتژی ملی صادرات گردشگری ایران با کمک فنی ITC و مشارکت مالی اتحادیه اروپا تدوین شود.

تیموری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته گفت: به‌دنبال توافق و تعریف همکاری‌های مشترک، اقدامات متعددی از زمان آغاز فاز اجرایی تدوین پروژه انجام شده است که انجام سه مرحله از مأموریت مشاوران بین‌المللی و نماینده دفتر مرکزی ITC، تشکیل تیم اصلی پروژه Team) (Core متشکل از ذینفعان بخش دولتی و خصوصی گردشگری به‌منظور اعتبارسنجی هر مرحله از پروژه در معاونت گردشگری، شناسایی بخش‌های اولویت‌دار گردشگری در زمینه قابلیت‌های توسعه و فرصت‌های رقابت‌پذیری گردشگری در ایران از آن جمله‌اند.

پلوی شیرازی که به مزاج UNWTO خوش آمد

ایران با ارسال کلیپی از نحوه تهیه غذای سنتی قنبر (غمبر) پلوی شیرازی در کمپین تبلیغاتی «سلایق غذایی» یا (Gstronomy) که از سوی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) برگزار شد شرکت کرد/. «محمد قاسمی» مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: گردشگری خوراک (Gastronomy Tourism) یکی از زیر مجموعه‌های گردشگری است که در آن انگیزه اصلی سفر گردشگر، تجربه غذاهای جدید در مقصد مورد بازدید به شمار می‌آید. این نوع گردشگری در واقع به عنوان حافظ میراث‌فرهنگی کشور میزبان (میراث غذایی) عمل کرده و از این رهگذر فرصت‌هایی را نیز در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال‌زایی بویژه در مناطق روستایی فراهم می‌آورد.

وی افزود: بر همین اساس سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به عنوان بخشی از کمپین «فردا سفر کنید» (Travel Tomorrow)، از کشورهای عضو خواست در چارچوب استانداردها و ضوابط ابلاغی خود کلیپ‌هایی را در زمینه معرفی غذاهای سنتی خود تهیه و ارسال نمایند. این اقدام UNWTO اساساً جهت مواجهه با چالش جهانی حاصل از شیوع ویروس کرونا در جهان و با هدف احترام به فرهنگ‌های مختلف و به صورت ویژه توجه به سلایق غذایی به عنوان بازتابی از فرهنگ، میراث، سنت و در عین حال انتقال احساس جامعه صورت پذیرفته است.

تبلیغات تورهای ترکیه غیرواقعی است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت تحت عنوان تور خارج از کشور منوط به نظریه عمومی کشورهای مختلف دارد و کشورهای توریستی پذیرای مسافرین نیستند.

رضا جعفرزاده گفت: ایجاد تعهد برای مسافران قبل از فراهم شدن شرایط لازم برای پروازهای خارجی برخورد قانونی در پی خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر کشور ترکیه پذیرای اتباع خود، مسافرینی که تبعیت آن کشور و کسانی است که دارای ویزای کاری هستند خواهد بود و تبلیغات انجام تور و اعزام توریست به این کشور صحت ندارد و مسافران باید از صحت و سقم بلیتی که دریافت می‌کنند مطلع باشند.

جعفرزاده تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی نیز موظفند نسبت به نحوه فروش بلیت‌های خود نظارت دقیق داشته باشند و پس از دریافت مجوز پرواز به کشورهای خارجی نسبت به فروش بلیت‌های خود اقدام کنند همچنین صراحتاً شرایط مسافرانی مورد پذیرش کشور مقصد را اطلاع رسانی کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در صورت مشاهده هرگونه فروش بلیتی که توسط مراکز فروش یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چه مراکز فروش بلیت الکترونیکی که صندلی پروازی برای آن در نظر گرفته نشده را به سازمان هواپیمایی کشوری جهت برخورد با آنها معرفی کنند.

افتتاح نمازخانه وزارتخانه توسط وزیر!

این روزها تمام اجزای صنعت گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده است صنعتی که می‌توانست در ایام عید نوروز و روزهای آخر سال و تعطیلات خرداد ماه جانی دوباره بگیرد، به دلیل منع سفر افراد، شکستی اساسی خورد.

هتل‌ها و آژانس‌داران مقروض همچنان به دنبال وعده‌های داده شده از سوی متولیان هستند و می‌گویند که این وعده‌ها یا عملی نمی‌شود و یا مرهمی برای آنها نیست.

از آن طرف مردمی که می‌بایست برای انجام سفرهای ضروری به مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری مراجعه کنند با عدم نظارت‌های جدی روی موضوع رعایت بهداشت مواجه می‌شوند.

به تازگی فهرستی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۹ اعلام شده است که در هیچکدام از آنها نامی از گردشگری و صنایع دستی برده نشده است.

این روزها که بازار بورس داغ است وزارت میراث فرهنگی برای ورود بخش‌های مختلف گردشگری به این بازار سکوت اختیار و تنها به برگزاری یک جلسه اکتفا کرده است.

هنرمندان صنایع دستی نیز به دنبال بیکار شدن عده زیادی از آنها و به فروش نرفتن تولیداتشان به دنبال راهی برای برون رفت از وضعیت موجود هستند.‌

اوضاع میراث فرهنگی کشور نیز که مانند همیشه در انتظار یک قانون درست و یا یک اقدام از سوی وزارت خانه است و هر بار از گوشه‌ای از کشور درباره اتفاقات ناگوار آن خبری به بیرون درز می‌کند.

اکنون و در شرایطی که به ماه‌های پایانی دولت نزدیک است، مهمترین اقدام علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی بی توجه به این مسائل، مشغول افتتاح رسمی باشگاه ورزشی، بازسازی نمازخانه و بهینه سازی آشپزخانه و رستوران ساختمان وزارتخانه است!

برای این منظور حتی روبان نیز قیچی شد گزارش تصویری تهیه و در خبرگزاری متعلق به این وزارتخانه گزارشی نیز منتشر شده است.

در این گزارش مونسان به همراه معاونان و مدیران خود از باشگاه ورزشی رستوران و نمازخانه بازدید کرده است!

تعویض پوشش حفاظتی درگاه‌های کاخ بارعام و انسان بالدار

افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث‌جهانی پاسارگاد گفت: با گذشت چهار سال از مسقف سازی درگاه‌های شش گانه کاخ بارعام و نقش برجسته انسان بالدار در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد با استفاده از نوع خاصی از برزنت، این پوشش‌ها به مرور زمان عملاً عملکرد حفاظتی خود را از دست داده، با به نمایش گذاشتن چهره نامناسبی از اثر، آشفتگی زیادی در محل به وجود آورده بودند.

او افزود: به همین منظور در راستای ساماندهی و مناسب سازی عناصر مبلمانی مجموعه، نسبت به برچیدن این پوشش‌ها و جایگزین کردن آنها با ورق‌های پلی کربنات اقدام شد و همزمان با این جابجایی، تغییراتی نیز در ابعاد و ارتفاع پوشش‌ها صورت گرفت تا کمترین خدشه به چهره معماری و سیمای تاریخی اثر وارد شود، مقاومت در برابر عبور امواج یو وی و تأمین شرایط بهینه محیطی (نور، دما، سایه) از ویژگی‌های بارز این نمونه از پوشش‌ها است.

ابراهیمی ادامه داد: در مورد نقش برجسته انسان‌بالدار مقرر است در آینده‌ای نزدیک و با همکاری گروه ایتالیایی، پوشش حفاظتی پلی کربناتی به پنل‌های خورشیدی تجهیز و از برق تولیدی برای نورپردازی اثر و کاخ دروازه استفاده شود.