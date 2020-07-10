آمریکا به دنبال تضعیف اقتصاد ایران/ باج نخواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه تضعیف اقتصاد ایران هدف آمریکا است، بیان کرد: این کشور میخواهد تا ایران را تضعیف و سپس تسلیم کند تا بتواند ما را پای میز مذاکره بکشاند.
وی با بیان اینکه میبایست در برابر این تهدیدات هوشیار بود، افزود: دشمنان معیشت مردم را هدف گرفته تا بتوانند به کمک ستون پنجم خودشان و ابزارهایی که همیشه از آن بهره میگیرند کشور را معترض و ناآرام جلوه دهند.
مسئولان به معاش مردم رسیدگی کنند
امام جمعه موقت شاهرود ابراز کرد: آنچه آمریکا نمیداند این است که مردم ما با مقاومت، داغ مذاکره را به دل رئیس جمهورشان مینشاند و با اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی هرگز به دشمنان باج نمیدهند هرچند هستند کسانی که در داخل مسیری را میروند که دقیقاً غرب آن را میخواهد اما مردم به آنها توجه نمیکنند.
عبداللهیان در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه مسئولان نیز باید به وضعیت معاش مردم رسیدگی کنند، تاکید داشت: تحریمها آمریکا همیشگی است در نتیجه نباید به این کشور دل خوش کرد.
وی با اشاره به سالروز کشف حجاب رضاخانی همزمان با بیست و یکم تیرماه بیان کرد: محور ایستادگی بر خط شیعه و اسلام ناب محمدی آنجا بود که در این روز بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر به گفته برخی مورخان و شاهدان، کشته شدند اما حاضر به اجرای فرمان کشف حجاب نشدند که محوریت این استقامت نیز مراجع و علما بودند.
مرجعیت عامل یکپارچگی عراق
امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به اینکه آمریکا میخواهد بین مسلمانان تفرقه بیندازد، گفت: مرجعیت مسلمان همواره در برابر این هدف شوم دشمنان ایستادگی کرده و در آخرین مثال موضعگیری در برابر کاریکاتور منتشرشده ضداسلامی در عراق است.
عبداللهیان با بیان اینکه مرجعیت عامل یکپارچگی عراق است، گفت: هیچکس نمیتواند به این علاقهای که مردم نسبت به مراجع دارند خللی وارد کند.
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