امام جمعه موقت یزد: شرایط کنونی منطقه به نفع جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدناصر محمدی با بیان اینکه گروهی در داخل کشور همه راهحلها را در جلب رضایت آمریکا میدانند، اظهار کرد: این افراد همواره از مسئولان میخواهند خواستههای آمریکا را بپذیرند، در حالی که آمریکا سیریناپذیر است و امتیازدهی به آن پایانی ندارد.
امام جمعه موقت یزد در ادامه به جریان دیگری اشاره کرد و افزود: در مقابل، عدهای نیز با انتشار تحلیلهای منفی، اینگونه القا میکنند که همه چیز از دست رفته، کشور شکست خورده و مسئولان تمام امتیازات را واگذار کردهاند. این رویکرد نیز نادرست است و تنها موجب تضعیف روحیه مردم میشود.
وی با تأکید بر اینکه نباید هر مطلب منتشرشده در فضای مجازی را پذیرفت، گفت: مردم اخبار و تحلیلها را از منابع معتبر و موثق دریافت کنند و تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به تحولات منطقه، مدعی شد: امروز شرایط منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است و حضور و نفوذ آمریکا در منطقه نسبت به گذشته کاهش یافته است. به گفته وی، ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز از موقعیت راهبردی و مقتدری برخوردار است.
وی همچنین به برخی گزارشها درباره تفاهمنامه احتمالی میان ایران و عمان اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالب منتشرشده، ورود کشتیها به منطقه با هماهنگی و نظارت ایران انجام خواهد شد و جمهوری اسلامی اجازه ورود کشتیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخواهد داد.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اقدامات نیروهای مقاومت را در تضعیف توان دشمن مؤثر دانست و افزود: دشمن امروز با مشکلات جدی مواجه شده و نباید با انتشار تحلیلهای نادرست، روحیه مردم را تضعیف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی گفت: مردم ضمن مطالبهگری از مسئولان، باید از ایجاد یأس و ناامیدی پرهیز کنند و با حفظ وحدت، اقتدار کشور را تقویت کنند.
حجتالاسلام محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب پرداخت و اظهار کرد: بخشی از بیحجابیها با انگیزههای سیاسی و با حمایت جریانهای وابسته به خارج از کشور دنبال میشود، اما بسیاری از افرادی که حجاب را رعایت نمیکنند، از روی ناآگاهی این مسیر را انتخاب کردهاند.
وی خطاب به بانوان گفت: زنان و دختران این سرزمین سرمایههای جامعه اسلامی هستند و نباید تحت تأثیر جریانهای وابسته به دشمن قرار گیرند. رعایت حجاب، حفظ ارزشهای دینی و اجتماعی است.
امام جمعه موقت یزد همچنین از مسئولان خواست قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب را با جدیت اجرا کنند و در این زمینه از هیچ فشاری هراس نداشته باشند.
وی در پایان با تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) بنابر برخی روایات و شهادت امام رضا (ع)، از مردم خواست از فرصت این ایام برای تقویت معنویت، همدلی و انسجام جامعه اسلامی بهره ببرند.
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