تقدیر از پدیدآوردندگان «دانشنامه محیط زیست»

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در سال ۱۳۹۷ برای اولین بار از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شمارگان ۲ هزار نسخه منتشر شد و قرار است به زودی جلد دوم این مجموعه وارد بازار کتاب شود.
جلد اول «دانشنامهی محیط زیست» که تنها مختص حرف «آ» است، به موضوعهای گوناگون همچون آب، آبزیان، آتشسوزی جنگل، آلاینده، آلودگی، آمایش سرزمین، آموزش محیط زیست و… پرداخته است. در این کتاب از آثار ۴۵ عکاس استفاده شده است.
این اثر که به قلم هنریک مجنونیان، بهرام حسنزادهکیابی و شکوه حاجینصرالله منتشر شده است، پیشتر نیز نامزد دریافت جوایز دیگری همچون جایزه سیوهفتمین دوره کتاب سال نیز شناخته شد.
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