ماجرای ۲۵۰ هزار هکتار زمینی که وزارت جهاد به راه و شهرسازی داد

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: افرادی که در این طرح نام نویسی کرده بودند، تا جمعه گذشته ۱۴ تیر فرصت داشتند تا اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ویرایش کنند.

وی افزود: از این پس دیگر نام نویسی برای این طرح نخواهیم داشت اما امکان ویرایش اطلاعات برای تعدادی از متقاضیان که شرایط انجام آن را نداشتند، فعلاً فراهم است و این روند ویرایش اطلاعات آنها تا زمانی که پرونده‌های متقاضیان نهایی شود، وجود دارد.

کدام دسته از متقاضیان طرح ملی مسکن احتمال حذف شدن از پروژه را دارند؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: هر متقاضی ای که به سایت مراجعه کند و با کد رهگیری خود وارد شود، می‌تواند به طور کامل از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شود؛ اگر تا قبل از مرحله تأیید یا بررسی نهایی باشد، امکان ویرایش وجود دارد؛ اما ما به زودی تاریخی را اعلام می‌کنیم که اگر متقاضیانی که ثبت نام کرده اند و تشخیص صلاحیت برای آنها داده شده، تا تاریخی که اعلام خواهد شد، مراجعه نکنند، طبیعتاً این فرصت و نوبت به نفرات بعدی داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بارگذاری مدارک اینترنتی است، گفت: پس از آن، باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مراجعه کنند تا مدارکی که در سامانه بارگذاری شده، با اصل مدارکی که ارائه می‌شود، مطابقت داده شود؛ زمان مراجعه این دسته از متقاضیان به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها از طریق ارسال پیامک به آنها مشخص خواهد شد.

مردم نگران وام طرح ملی مسکن نباشند / ‬منابع آن تأمین اعتبار شد

محمودزاده درباره تسهیلاتی که به طرح اقدام ملی مسکن تخصیص داده می‌شود، بیان داشت: موضوع تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن با بانک مرکزی است و آنها خودشان بر اساس دستورالعمل‌هایی که دولت برای آنها مشخص می‌کند، سهم هر بانک عامل را تعیین خواهند کرد؛ این سهمیه در حال حاضر به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما نگرانی از بابت همکاری بانک‌های عامل در تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن نداریم به خصوص که دولت هم از این موضوع حمایت می‌کند.

همه چیز درباره انتقال ۲۵۰ هزار هکتار زمین از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار اراضی حاشیه شهرها به وزارت راه و شهرسازی گفت: این اراضی برای طرح اقدام ملی مسکن نیست؛ طبق قانون، اراضی ای که در محدوده شهرها قرار می‌گیرد، زمین شهری تلقی می‌شود و باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد؛ این اراضی اکثراً حریم شهر هستند و مسکونی نیستند؛ بلکه فرصتی است تا ذخیره زمین در وزارت راه و شهرسازی را افزایش دهیم و بتوانیم با تغییر کاربری و الحاق آن به شهرها، بستر افزایش تولید مسکن را فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این کار، اراضی کشاورزی کشور به نابودی کشیده نمی‌شوند، یادآور شد: این اراضی، کشاورزی نیستند؛ اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی است و اراضی ای که قابلیت کشاورزی داشته باشند، در توسعه شهری از آنها استفاده نمی‌شود.

حتی یک سانتی متر هم زمین کشاورزی نیست

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگرچه برای استفاده از این زمین‌ها، نیاز به تغییر کاربری داریم، اما این اراضی، زمین کشاورزی نیستند بلکه زمین‌های پیش بینی شده در حریم هستند حتی سانتیمتری از این اراضی، زمین کشاورزی در حال استفاده یا حتی مستعد کشاورزی نیستند که به اقتصاد کشاورزی لطمه بزند.

شورای عالی شهرسازی تغییر کاربری اراضی ۲۵۰ هزار هکتاری را تصویب می‌کند

وی ادامه داد: برای الحاق این محدوده‌ها به حریم شهرها، نیازمند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم و در اختیار قرار می‌گیرد برای طرح‌های آتی مسکن؛ چون در ثبت نامی که برای طرح ملی مسکن انجام شده، زمین مورد نیاز تأمین شده و هیچ مشکلی از نظر تأمین زمین طرح اقدام ملی مسکن نداریم؛ ولی قرار است بحث تأمین مسکن در آینده به این اراضی ارجاع داده شود.

هزینه ساخت طرح ملی مسکن بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

محمودزاده درباره هزینه ساخت طرح ملی مسکن گفت: از ابتدا پیش بینی ما این بود که هزینه ساخت در این طرح، بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان باشد الان هم با افزایش قیمت‌ها، تغییر چشمگیری در برآورد هزینه‌ها نداشته ایم؛ اما اگر باز هم قیمت مسکن و نهادهای تولید افزایش یابد، قطعاً در هزینه تمام شده ساخت در طرح اقدام ملی مسکن، اثرگذار خواهد بود نمی‌توانیم اعلام کنیم که هزینه ساخت در این طرح ثابت است و از همان ابتدا هم به متقاضیان گفتیم که بر اساس هزینه تمام شده ساخت، با آنها قرارداد امضا می‌شود اما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با حداقل قیمت، به اتمام برسد؛ ولی تأمین مالی، جز تکالیف متقاضی است.

ماجرای کارت اعتباری مصالح به کجا رسید؟

دبیر شورای عالی مسکن درباره آثار کارت اعتباری مصالح بر قیمت تمام شده ساخت و ساز در طرح اقدام ملی مسکن گفت: شرکتی که مجری کارت اعتباری مصالح است، با مشارکت بنیاد مسکن و بانک عامل بخش مسکن ایجاد و برنامه ریزی شده تا در این پروژه، حداقل ۱۰۰ هزار واحد را تحت پوشش داشته باشد؛ اما قطعاً در تأمین مصالح و پایین آوردن قیمت تمام شده ساخت و ساز مؤثر است.