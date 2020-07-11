مساجد مرکز فرماندهی مبارزه با ویروس کرونا هستند

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش ممتاز مساجد و هیئات مذهبی در بحران ویروس کرونا اشاره کرد و گفت؛ مساجد و هیئات مذهبی بیشترین نقش آفرینی را در این شرایط بحرانی ایفا کردند و حتی در مراسمات و آئینهای مذهبی پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان دقیقتر اجرا شد.
وی با اشاره به تشدید شیوع ویروس منحوس کووید (۱۹) و با توجه به اینکه در مرحله نخست این بحران مساجد، هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی و مؤسسات قرآنی نقش بسیار اثرگذاری را در کاهش آن ایفا کردند، اظهار داشت: مساجد مرکز و کانون فرماندهی مبارزه با این ویروس منحوس و فعالیتهای جهادی و اقدامات پیشگیرانه در مرحله نخست شیوع این ویروس بود و حتی در رزمایش مواسات و همدلی وخلق آن حماسه عظیم کمک مومنانه نقش بی بدیل مساجد و روحانیون، هیئات مذهبی و کانونهای بسیج و فرهنگی و تبلیغی بر هیچکس پوشیده نیست.
وی در ادامه با اشاره به تقدیر رهبر معظم انقلاب از حضور روحانیون، جوانان مسجدی و فعالان فرهنگی و تبلیغی در گروههای جهادی و اقدامات پیشگیرانه، افزود: رهبر عظیم الشان انقلاب در خصوص باز یا بسته بودن مراکز دینی و مذهبی تاکید فرمودند از کارشناسان که اعتقاد به مسائل دینی و ارزشی دارند استفاده گردد و حتی رهبر معظم انقلاب از رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان از سوی برگزار کنندگان و حاضرین در مراسم معنوی لیالی قدر تقدیرکردند و فرمودند مسجدیها در رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان از سایرین بهتر عمل میکردند.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به شیوع جدید این ویروس و تشدید آن در روزهای اخیر، تصریح کرد: متأسفانه عدم رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان در مراکز توریستی و گردشگری رستورانها، پاساژها، بانکها و اتوبوسها و مسافرتهای غیر ضروری باعث شیوع این ویروس و تشدید آن شد و این مسائل باید با توجه به میزان سرعت شیوع این ویروس و حساسیتهای بالای آن مدیریت شود.
حجت الاسلام ناصرشکریان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تجربه برگزاری مراسم لیالی قدر در شبهای ماه مبارک رمضان و رعایت دقیق اصول بهداشت و درمان و پروتکلهای ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این مراسم بسیاری از نگرانیها را در خصوص بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی رفع کرد و قطعاً در راستای برگزاری مراسم ماههای محرم و صفر تدابیر شدید تری از سوی کارشناسان و متولیان این امر صورت خواهد گرفت که هیچ مشکلی برای برگزاری آن ایجاد نشود.
استاد برجسته حوزههای علمیه و دانشگاههای مازندران در ادامه با اظهارگلایه از عدم استفاده از نظر کارشناسان دینی و مسئولین و متولیان امور مساجد در بستن عجولانه مساجد و محافل دینی و مذهبی، خاطر نشان کرد: برخیها طوری رفتار میکنند که علت تشدید شیوع ویروس مساجد و محافل مذهبی است و این خلاف واقع است در صورتی که ما معتقدیم مساجد همواره سنگر است و مساجد ما در رعایت پروتکلهای بهداشت و درمان از همه بخشهای دیگر موفق تر و پیش قدم تر بوده است.
وی افزود: همچنین مساجد همواره در مقابله با بحرانهای اجتماعی بسیار اثرگذار و ممتاز نقش آفرینی کرده اند و همواره مساجد و فعالیتهای جهادی فعالان فرهنگی و تبلیغی در تمامی بحرانها در کنار مردم عزیز کشورمان خواهند بود و از اقدامات جهادگونه خود در مقابله با این ویروس منحوس دریغ نخواهند کرد.
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