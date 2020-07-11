جشنواره فیلم پالم اسپرینگز هم به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سازمان دهندگان جشنواره بینالمللی فیلم پالم اسپرینگز اعلام کردند سی و دومین دوره این رویداد سینمایی تقریباً ۲ ماه به تعویق افتاده و از ۲۵ فوریه تا ۸ مارس ۲۰۲۱ (۷ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۹) برگزار میشود.
این جشنواره که قرار بود از ۷ ژانویه (۱۸ دی) به روال هر سال کار خود را شروع کند گفته است این تصمیم برای اطمینان از سلامت و امنیت همکاران، کادر، فیلمسازان مهمان و شرکتکنندگان گرفته شده است تا بتوانند خاطراتی به یاد ماندنی و لذتبخش از فستیوال را با خود به همراه ببرند.
این جدیدترین تغییری است که در زمان برگزاری جشنوارههای سینمایی به دلیل شیوع ویروس کرونا رخ داده است.
جشنواره پالم اسپرینگز یکی از نقاط اصلی در فصل و چرخه اهدای جوایز سینمایی است و معمولاً هفته نخست ماه ژانویه برگزار میشود.
دوره ۲۰۲۱ به این ترتیب هفت هفته پیش از برگزاری اسکار برگزار میشود.
مراسم اهدای جوایز اسکار نیز به تعویق افتاده و ماه پیش اعلام شد نود و سومین دوره برگزاری این مراسم با دو ماه تاخیر ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) برگزار میشود.
جوایز پالم اسپرینگز امسال که در ماه ژانویه برگزار شد جایزه اصلی خود را به فیلم «قد بلند» داد و جایزه مستند هم به «صحبت درباره درختان» رسید. جوایز بازیگری نیز به بارتوس بیلنیا از فیلم «کالبد مسیح» و هلنا زنگل از فیلم «تخریب کننده سیستم» رسید. «انگل» هم جایزه فیلمنامه را از هیات داوران فیپرشی منتقدان بینالمللی فیلم دریافت کرد.
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