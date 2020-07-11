به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران اولین وبینار کرونا و فلسفۀ آموزش مجازی با عنوان تبیین و نقد فلسفی سه رویکرد تربیتی به فضای مجازی بر اساس دیدگاه اسلامی؛ راهبردی معقول برای دورۀ کرونا و پساکرونا برگزار می‌شود.

علیرضا صادق‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی ارائه دهنده این نشست و بابک شمشیری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز و عضو هیئت‌مدیره انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران ناقد آن است.

همچنین حبیب رحیم‌پور ازغدی، دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی دبیری علمی این نشست را برعهده دارد.

نشست یادشده دوشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فضای مجازی به آدرس https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ ihc-۴۶q-grn برپا می‌شود.