تله کابین «کبودوال» به صورت مشروط رد شد

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: رد تله کابین کبودوال مشروط بوده و منتظر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.

وی با اشاره به نامه ارسالی به فرمانداری علی آبادکتول، افزود: پرونده تله کابین در شورای عالی معماری است و اگر مصوبه دادند اجرا خواهد شد و مضمون نامه هم همین است.

قزلسفلو با بیان اینکه مشکل تله کابین قرارگرفتن در جنگل ها هیرکانی اعلام شده است، گفت: پیگیری ها برای اخذ تأییدیه ادامه دارد و اگر به طور دقیق مشخص شود، اعلام خواهد شد.

گفتنی است که در نامه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به فرماندار علی آبادکتول آمده است: «طی مکاتبه با معاون امور جنگل سازمان، مجوز لازم در خصوص احاله مدیریت پارک جنگلی کبودوال صادر شد و از آنجا که در نامه مذکور شرط احاله مدیریت صدور مجوز از شورای عالی معماری و شهرسازی بود این اداره کل به طور جدی پیگیر موضوع بوده است و طی نامه ای با مدیر کل راه و شهرسازی استان به منظور اخذ تاییدیه شورای عالی معماری و شهرسازی در جهت اجرای پروژه تله کابین واقع در پارک جنگلی کبودوال مکاتبه کرد.

با گذشت زمان و عدم صدور مجوز شورای معماری و شهرسازی و طرح موضوع ثبت جنگل های هیرکانی در سازمان جهانی یونسکو با توجه به اهمیت موضوع جلساتی برگزار شد اما نتیجه ای حاصل نشد و نهایتاً احداث پروژه تله کابین به واسطه قرار گرفتن مسیر پروژه در زون اصلی منتفی شد».