آلودگی نهرهای آب در برخی مناطق کرج/ مشکل دفع فاضلاب

شهرام حافظ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مسئله آلودگی نهرهای آب موجود در برخی خیابان‌های کرج، گفت: متأسفانه در سطح چند محله شهر، فاضلاب خانگی و روان آب‌های خاکستری حاصل از شستشوی حیاط، ظروف، لباس و غیره به سمت این نهرها روانه می‌شود.

وی در خصوص اقداماتی که در محدوده شهرک بهارستان واقع در شمال غرب کرج توسط شرکت آب و فاضلاب انجام شده است، گفت: در این راستا به منظور انتقال فاضلاب طی دو سال گذشته بیش از ۱۷۰ کیلومتر لوله گذاری و شبکه گذاری انجام شده است.

مدیر آبفای شهرستان کرج تاکید کرد: حدود ۸۰ درصد این شبکه و لوله گذاری‌های انجام شده برای انتقال فاضلاب در محدوده نقاطی پیرامونی رودخانه «دلمبر» بوده است.

حافظ با اشاره به اینکه در گذشته فاضلاب‌های خانگی برخی از منازل مسکونی شاهین ویلا و باغستان در قنوات‌های متروکه خالی می‌شد، افزود: این فاضلاب‌ها از آنجا به سمت رودخانه دلمبر هدایت شده و در نهایت از طریق رودخانه به محلات جنوب غربی کرج از جمله «آق تپه» می‌رسید که موجب بروز مشکلات زیست محیطی در آنجا بود.

دفع فاضلاب توسط چاه جذبی در برخی مناطق کرج با مشکل مواجه می‌شود وی با اشاره به اینکه کرج شهری نبوده که ابتدا زیر ساخت‌ها ساخته شده و سپس توسعه شهری یابد، افزود: در نتیجه طی سال‌های اخیر کاستی‌هایی که در بخش‌های مانند شبکه فاضلاب وجود داشت را بدون وارد کردن کوچک‌ترین آسیب به زندگی شهروندان پیش برده ایم، در حال حاضر عملیات لوله گذاری که در مسیر رودخانه دلمبر در خصوص هدایت فاضلاب به انجام رسیده تأثیر مهمی در رفع بخشی از این نقصان داشته است.

مدیر آبفای شهرستان کرج در خصوص رسیدگی به بحث سیستم فاضلاب محله آق تپه مهرشهر، گفت: بافت خاک آنجا ریزدانه ای است و امکان نفوذ آب در آن وجود ندارد، به همین دلیل گاهی دفع فاضلاب توسط چاه جذبی در این مناطق نیز با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است شاهد ورود فاضلاب به نهرهای خیابانی باشیم.

حافظ گفت: در بحث ساماندهی فاضلاب شهری در محله آق تپه، شرکت آب و فاضلاب استان البرز پروژه‌ای را برای اجرا تعریف کرده است، مطالعات طرح، تهیه نقشه‌های آن و تأمین منابع مالی پروژه نیز به انجام رسیده است، به یقین بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار این پروژه را آغاز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه فاضلاب شهری در محله آق تپه نیاز به احداث خطوط انتقال داریم، گفت: در واقع فاضلاب‌های جمع آوری شده در این محله شهری باید از طریق خطوط انتقال به سمت تصفیه خانه هدایت شود.

قسمتی از خط انتقال طرح فاضلاب شهری آق تپه در اراضی واقع است مدیر آبفای شهرستان کرج با تاکید بر اینکه در طرح فاضلاب شهری محله آق تپه، قسمتی از خط انتقال آن در اراضی واقع شده است که بحث مشکلات مربوط به مالکیت این اراضی باید حل و فصل شود، گفت: البته آنجا محدوده از شهر دارای طرح تفصیلی است و وقتی توسط شهرداری خیابان بندی ها مشخص شود، تکلیف محل عبور خطوط انتقال فاضلاب نیز تعیین می‌شود.

حافظ اشاره کرد: به محض مشخص شدن معبر عبوری خط انتقال طرح شبکه فاضلاب آق تپه از سوی شهرداری کرج، طی بازه زمانی دو ماهه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار این پروژه را انجام خواهیم داد تا در ادامه عملیات اجرایی آن آغاز شود.

به گفته وی با اجرای این پروژه فاضلاب شهری، محله آق تپه و نقاط پیرامونی آن از جمله اخترآباد، بلوار ولیعصر و شعبان آباد نیز تحت پوشش قرارمی گیرد و تا حدودی مشکلات ساکنان این محله‌های کرج در بحث فاضلاب مرتفع خواهد شد.