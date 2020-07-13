۱۴۰ هزارتن کالا از طریق گمرکات آذربایجان غربی ترانزیت شد

توحید آذربد در گفتگو با خبرنگار مهر ارزش دلاری کالاهای ترانزیت شده خارجی از گمرکات استان را بیش از ۳۱۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال از نظر وزن ۴۳ درصد و از نظر دلاری نیز ۳۲ درصد به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای استان با کشورهای همسایه ابتدای سال کاهش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: گمرک رازی خوی با بیش از ۸۴ هزار تن کالا و ارزش بالای ۱۷۲ میلیون دلار، گمرک بازرگان با بیش از ۳۴ هزار تن کالا و ارزش دلاری بیش از ۸۷ میلیون دلار به ترتیب ۵۵ درصد و ۲۸ درصد سهم وزنی کالاهای ترانزیتی از گمرکات استان را به خود اختصاص داده‌اند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۳۰ هزار تن کالا ترانزیت خارجی از مقصد گمرکات استان داشته‌ایم، گفت: ارزش دلاری این میزان ترانزیت خارجی نیز بیش از ۱۸۴ میلیون دلار برآورد شده است که در این مدت گمرک بازرگان با سهم ۵۱ درصدی از نظر وزن بیشترین ترانزیت خارجی از مقصد را داشته است.

آذربد با اشاره به آمار ترانزیت داخلی از مبدا گمرکات آذربایجان غربی اضافه کرد: در این مدت بیش از ۶۱ هزار تن با ارزش دلاری بیش از ۹۵ میلیون دلار ترانزیت داخلی از مبدا گمرکات استان صورت گرفته که گمرک رازی با سهم ۶۸ درصدی از نظر وزن بیشتر ترانزیت را داشته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در خصوص میزان درآمد گمرکات استان در سه ماهه گذشته سال جاری، گفت: در این مدت ۸۰۲ هزار و ۷۹۱ میلیون ریال از درآمدهای گمرکی استان وصول شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آذربایجان غربی ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه دارد و با دارا بودن ۹ گمرک و ۵ بازارچه مرزی شاهراه ارتباطی ایران به اروپا به شمار می‌رود.