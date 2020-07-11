به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک ماه است که سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال جوانان از سمت خود به صورت رسمی استعفا کرده است ولی کمیته فنی و فدراسیون فوتبال هنوز سرمربی جدید این تیم را انتخاب نکرده اند.

این در حالی است که تیم جوانان از مهرماه باید در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شرکت کند و بلاتکلیفی در مشخص شدن سرمربی این تیم می تواند تبعات فنی در پی داشته باشد.

هفته گذشته بعضی از رسانه ها خبر از توافق سهراب بختیاری زاده با کمیته فنی برای قبول هدایت تیم جوانان منتشر کردند اما به نظر می رسد اختلافاتی در فدراسیون فوتبال در این زمینه وجود دارد و همین موضوع باعث تاخیر در معرفی سرمربی جوانان شده است.

خبرنگار مهر برای پیگیری این موضوع با مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال تماس گرفت. محصص صحبت در این زمینه را به دو روز دیگر موکول کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته فنی روی انتخاب سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی جوانان به جمعبندی رسیده بود؟ گفت: به امید خدا تا دو روز دیگر همه چیز مشخص خواهد شد.