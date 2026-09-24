به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، یکهزار و ۲۰۰ بسته نوشتافزار با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از لوازم تحصیلی آنان تهیه و در مناطق کمبرخوردار استان توزیع شد.
وی افزود: این اقدام با مشارکت اکبر ابراهیمی، خیر نیکاندیش و داوطلب جمعیت هلالاحمر کشور انجام شده و طی مراسمی از بستههای تهیهشده رونمایی و روند توزیع آنها میان دانشآموزان آغاز شد.
همراهی خیرین در مسیر عدالت آموزشی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با قدردانی از مشارکت این خیر، اظهار کرد: حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار تنها به تأمین نیازهای مادی محدود نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز ایجاد انگیزه بیشتر برای ادامه تحصیل و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادهها باشد.
جلالی، مشارکت خیرین در چنین برنامههایی را جلوهای از مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: همراهی نیکاندیشان با هلالاحمر، ظرفیت ارزشمندی برای پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه و حمایت از گروههای کمبرخوردار فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: هلالاحمر در کنار مأموریتهای امدادی و بشردوستانه خود، حمایت از دانشآموزان و کمک به فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل آیندهسازان استان را نیز مورد توجه قرار داده و این مسیر با مشارکت خیرین میتواند تداوم و توسعه پیدا کند.
در پایان این مراسم، بستههای نوشتافزار تهیهشده در میان دانشآموزان مناطق مختلف استان کردستان توزیع شد.
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