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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

۱۲۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کردستان رسید

۱۲۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کردستان رسید

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از توزیع یک‌هزار و ۲۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار استان با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، یک‌هزار و ۲۰۰ بسته نوشت‌افزار با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از لوازم تحصیلی آنان تهیه و در مناطق کم‌برخوردار استان توزیع شد.

وی افزود: این اقدام با مشارکت اکبر ابراهیمی، خیر نیک‌اندیش و داوطلب جمعیت هلال‌احمر کشور انجام شده و طی مراسمی از بسته‌های تهیه‌شده رونمایی و روند توزیع آنها میان دانش‌آموزان آغاز شد.

همراهی خیرین در مسیر عدالت آموزشی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با قدردانی از مشارکت این خیر، اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار تنها به تأمین نیازهای مادی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انگیزه بیشتر برای ادامه تحصیل و کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها باشد.

جلالی، مشارکت خیرین در چنین برنامه‌هایی را جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: همراهی نیک‌اندیشان با هلال‌احمر، ظرفیت ارزشمندی برای پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه و حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هلال‌احمر در کنار مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه خود، حمایت از دانش‌آموزان و کمک به فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل آینده‌سازان استان را نیز مورد توجه قرار داده و این مسیر با مشارکت خیرین می‌تواند تداوم و توسعه پیدا کند.

در پایان این مراسم، بسته‌های نوشت‌افزار تهیه‌شده در میان دانش‌آموزان مناطق مختلف استان کردستان توزیع شد.

کد مطلب 6957659

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