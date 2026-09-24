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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

رئیس جمهور چین خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام‌آباد شد 

رئیس جمهور چین خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام‌آباد شد 

رئیس جمهور چین خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به تفاهم اسلام‌آباد و حل مسائل فی مابین در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مذاکرات شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار بازگشت آمریکا و ایران به یادداشت تفاهم اسلام آباد شده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور چین، تهران و واشنگتن را تشویق به حل مسائل موجود از طریق مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است.

شی جین پینگ همچنین در دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در کاخ سفید در جریان سفر به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: در حال کار برای گسترش افق‌های همکاری با ایالات متحده هستیم.

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد که چین و آمریکا مسئولیتی تاریخی برای تحقق توسعه بشری بر عهده دارند.

وی ابراز داشت که مناسبات میان چین و ایالات متحده را علیرغم وجود اختلافات، باید با هدف ایجاد زمینه‌های مشترک، تقویت کرد.

جین پینگ ادامه داد: باید همکاری کنیم؛ زیرا منافع چین و ایالات متحده با هم در ارتباط است؛ ما از شرکت‌های آمریکایی در خاک خود استقبال می‌کنیم و امیدواریم آمریکا نیز با ما منصفانه رفتار کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه هوش مصنوعی باید تحت کنترل انسان باشد، گفت که پکن آماده تقویت همکاری با ایالات متحده در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد: چین و آمریکا باید در صلح با هم زندگی کنند، زیرا از همکاری سود می‌بریم و از رویارویی ضرر می‌کنیم.

وی افزود: چین و ایالات متحده باید در مسیر «رقابت» باشند، نه در مسیر «درگیری». آنها باید از تله‌ی ورود به درگیری دوری کنند.

کد مطلب 6957655

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    نظرات

    • احمد IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
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      ترامپ پلیددروغگوقصدداره باشریک تجاری شدن باچین کلاه گشادی سررهبران چینی بگذاره تاباایران مقابله کنه وکل خاورمیانه رودراختیارخودش بگیره ودست چین روازکشورهای خاورمیانه کوتاه کنه وآمریکارو دربرابرچین درموقعیت بهتری قراربده.تضعیف ایران درواقع تضعیف چین و روسیه دربرابراروپاوآمریکاست واین سیاست کثیف ترامپ نامرد است که برای رسیدن به اهداف شوم خوداسرائیل روتقویت میکنه ودست به هرعمل غیرانسانی وجنایتکارانه میزنه.

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