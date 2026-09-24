به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار بازگشت آمریکا و ایران به یادداشت تفاهم اسلام آباد شده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور چین، تهران و واشنگتن را تشویق به حل مسائل موجود از طریق مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است.

شی جین پینگ همچنین در دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در کاخ سفید در جریان سفر به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: در حال کار برای گسترش افق‌های همکاری با ایالات متحده هستیم.

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد که چین و آمریکا مسئولیتی تاریخی برای تحقق توسعه بشری بر عهده دارند.

وی ابراز داشت که مناسبات میان چین و ایالات متحده را علیرغم وجود اختلافات، باید با هدف ایجاد زمینه‌های مشترک، تقویت کرد.

جین پینگ ادامه داد: باید همکاری کنیم؛ زیرا منافع چین و ایالات متحده با هم در ارتباط است؛ ما از شرکت‌های آمریکایی در خاک خود استقبال می‌کنیم و امیدواریم آمریکا نیز با ما منصفانه رفتار کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه هوش مصنوعی باید تحت کنترل انسان باشد، گفت که پکن آماده تقویت همکاری با ایالات متحده در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد: چین و آمریکا باید در صلح با هم زندگی کنند، زیرا از همکاری سود می‌بریم و از رویارویی ضرر می‌کنیم.

وی افزود: چین و ایالات متحده باید در مسیر «رقابت» باشند، نه در مسیر «درگیری». آنها باید از تله‌ی ورود به درگیری دوری کنند.