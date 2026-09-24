به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر پنجشنبه در این مراسم معنوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا درباره مفاهیمی همچون مقاومت، ایثار و شهادت سخن گفته شود و وظیفه خود را نسبت به رزمندگان و شهدا یادآوری کنیم.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به عوامل شکل‌گیری جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ضعف داخلی در آغاز جنگ، ترس و خصومت قدرت‌های خارجی نسبت به انقلاب اسلامی و همچنین طمع و محاسبات اشتباه رژیم بعث عراق از عوامل مهمی بود که دشمن را به تجاوز به خاک ایران اسلامی امیدوار کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش کشور ما هنوز به انسجام و امکانات لجستیکی لازم برای مقابله با دشمن مجهز نبود و ضعف، نفوذ و سوءمدیریت در آغاز جنگ نیز شرایط را برای تجاوز دشمن فراهم کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق بیان کرد: دشمن از انقلابی که پس از عصر معصومین(ع) بی‌نظیر بود، احساس ترس و وحشت کرد و صدام را به عنوان نیروی نیابتی خود برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ترغیب کرد.

وی ادامه داد: صدام تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی تهران را تصرف و نظام اسلامی را از بین ببرد، اما دشمن همواره در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به دفاع هشت ساله ملت ایران و همچنین جنگ‌های اخیر تصریح کرد: دشمن همواره هم دچار اشتباه محاسباتی نسبت به این آب و خاک و ملت غیور و باصلابت ایران شده و هم اشتباهات استراتژیک داشته است.

وی گفت: در دو جنگ اخیر نیز به دلیل اینکه افرادی که پیاده نظام دشمن بودند و اغتشاشاتی به وجود آوردند و دشمن تصور می‌کرد مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی موجب خواهد شد مردم از نظام، اهداف آن، دستاوردهای انقلاب و آرمان‌های شهدا فاصله بگیرند، اما حضور مردم در صحنه نشان داد این محاسبات با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان جان برکف اسلام پا در میدان جبهه حق علیه باطل گذاشتند و جان و هستی خود را در طبق اخلاص قرار دادند و حاضر نشدند حتی یک وجب از خاک این سرزمین را به دشمن واگذار کنند.

وی افزود: امروز در این مکان مقدس جمع شده ایم و آمده‌ایم تا به شهدای والامقام بگوییم که راه و اهداف آنان و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس را ادامه خواهیم داد.

امروز عزت و اقتدار کشور مرهون خون شهداست

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه عزت، اقتدار، صلابت و امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست، خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس، ایثارگری رزمندگان و صبر و مقاومت پدران، مادران و خانواده‌های معظم شهدا موجب شد ملت ایران با اقتدار و عزت از دستاوردهای خود دفاع کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در جنگ های تحمیلی همواره دشمن را تسلیم اراده خود کرده است ، گفت: در جنگ های اخیر نیز دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان ، پیشکسوتان جهاد و شهادت و رهبر شهید امت می‌تواند به اهداف خود برسد، اما ملت ایران نشان داد که دشمن این ملت را به‌درستی نشناخته است.

وی گفت: ملت مبعوث شده ایران اسلامی ماه ها با صلابت در میدان حضور دارد و پرچم ایران و شهدا را با صلابت برافراشته نگه داشته است تا با رهبری مقام معظم رهبری این پرچم را به دست صاحب اصلی آن حضرت امام زمان (عج) برساند.

وی ادامه داد: امروز دشمنان ایران اسلامی مغلوب اراده این ملت مبعوث شده هستند و ملت ایران و مسئولان کشور علیرغم همه مشکلات و تهدیدها و تحریم ها با اقتدار در برابر دشمن ایستاده اند.

وی با اشاره حضور و سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رئیس جمهور اسلامی ایران با اقتدار پیام ملت مبعوث شده را از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل به گوش همه جهانیان رساند و با نشان دادن تمثال مبارک امام شهید امت و شهدای والامقام بدخواهان ملت را رسوا کرد.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: امروز وظیفه همه ما دفاع از نظام و انقلاب، صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با قدردانی از حضور مردم و مسئولان در این مراسم اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق ادامه راه شهیدان را بیش از پیش عنایت کند و در این ایام، مشمول عنایات اهل‌بیت(ع) و دعای خیر حضرت ولی‌عصر(عج) باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان و رهبر شهید امت ،کار انقلاب تمام خواهد شد، اما این محاسبه نیز اشتباه بود.



امام جمعه گناوه افزود: امروز رهبر معظم انقلاب در سلامت کامل قرار دارند و با درایت و مدیریت، پیام‌ها و رهنمودهای راهبردی خود را در مناسبت‌های مختلف صادر می‌کنند و کشتی انقلاب را هدایت می کنند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهیدان و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت، برای شهدای والامقام علو درجات و برای رهبر معظم انقلاب طول عمر باعزت و بابرکت مسئلت کرد و گفت: امیدواریم خداوند دشمنان ملت و کشور را خوار و ذلیل و زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را فراهم کند.

در این آئین معنوی که مسئولان شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان و اعضای پایگاه‌های مقاومت بسیج، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.



حاضران در این آئین معنوی با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه و با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مقام شامخ شهدا ادای احترام و بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب، امام راحل (ره) و امام شهید امت و شهیدان والامقام تجدید میثاق و بر ادامه راه شهدا و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری تاکید کردند.