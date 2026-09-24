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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

معترضان ضد صهیونیست مسیر ورود نتانیاهو به سازمان ملل را بستند 

معترضان ضد صهیونیست مسیر ورود نتانیاهو به سازمان ملل را بستند 

هزاران نفر از مخالفان جنایات رژیم صهیونیستی با برپایی تجمعی در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، مسیر ورود نتانیاهو به سازمان ملل را بستند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، با نزدیک شدن به ساعات ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد، هزاران نفر از معترضان در خیابان مقابل سازمان ملل متحد تجمع گسترده‌ای را برپا کرده و این خیابان را مسدود کردند.

معترضان ضد صهیونیست با اقدام خود در مسدود کردن این خیابان، اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های جنگ طلبانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان دادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات اعتراض‌آمیز، پلاکاردهایی برای دعوت به پایان نسل کشی در فلسطین و غزه را در دست داشته و خواستار توقف تامین سلاح برای ارتش جنایتکار صهیونیستی شدند.

دیروز نیز درگیری‌هایی میان تعدادی از حامیان رژیم صهیونیستی با تظاهرات معترضان ضدصهیونیست در نزدیکی مقر سازمان ملل در نیویورک رخ داد.

بر اساس این گزارش، صدها معترض یهودی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در مجمع عمومی سازمان ملل تجمع کردند.

نیروهای پلیس نیویورک میان معترضان مستقر شدند. حامیان رژیم صهیونیستی پلاکاردهایی با شعارهایی نظیر «یهودی‌ستیزی جهانی را همین حالا پایان دهید» و «یهودی‌ستیزی را متوقف کنید» در دست داشتند. در مقابل، معترضان یهودی ارتدوکس و ضدصهیونیست پشت حصارها ایستاده بودند و پوسترهایی از بنیامین نتانیاهو با عبارت «تحت تعقیب به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت» و همچنین سایر پلاکاردها در مخالفت با صهیونیسم حمل می‌کردند.

کد مطلب 6957660

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