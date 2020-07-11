مصارف پلاستیک مشمول مالیات ‌شود

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: چند سالی است ۲۱ تیرماه در تقویم کشور به نام روز بدون پلاستیک نام گذاری شده است و تبلیغات محیطی و رسانه‌ای برای کاهش مصرف پلاستیک و جایگزین کردن محصولات پایدارتر و محیط زیستی تر به این بهانه افزایش می‌یابد، اما با این وجود شاهد افزایش مصرف پلاستیک در کشور هستیم، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براساس قانون پسماند برای پنج گروه پسماند همچون پسماندهای پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خانگی و ویژه آئین نامه اجرایی نوشته شده است، علت افزایش این مصرف را اینگونه برشمرد که متأسفانه وضع آئین نامه مختص مدیریت پسماندهای پلاستیکی فراموش شده است.

وی با اشاره به اینکه در همه دنیا حتی در میان کشورهای در حال توسعه قوانین بالادستی و اسناد محکمی برای نحوه مصرف پلاستیک وجود دارد، گفت: وضع قوانین می‌تواند از مصرف بی رویه پلاستیک‌های یکبار مصرف با ابزارهای مختلف تشویقی و بازدارنده همچون اخذ مالیات بر مصرف و قبول مسئولیت اجتماعی از سوی تولیدکنندگان به بازچرخانی پلاستیک‌ها و مدیریت مصرف آن کمک کند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه صنایع منتشر کننده آلاینده‌ها مشمول مالیات‌های زیست محیطی می‌شوند، اظهار تأسف کرد که چرا محصولات آسیب رسانی مثل پلاستیک‌ها با وجود آسیبی که به منابع آب و خاک وارد می‌کنند باید از این امر مهم مستثنی باشند.

انصاری با بیان اینکه اصلاح مصوبات شورای شهر در خصوص مصرف پلاستیک در مجموعه شهرداری منجر به تشکیل یک کارگروه پلاستیک شده است، اظهار داشت: شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری برای کنترل مصارف پلاستیک و برنامه ریزی در جهت کاهش مصرف این محصولات آسیب رسان به طبیعت به کارگروه دعوت شده‌اند.

وی در ادامه توضیح داد: در شرکت‌ها و سازمان‌های خدماتی سازوکارهایی را پیش بینی کرده‌ایم، برای مثال در مجموعه شهروند به فکر ایجاد یک خط خرید سبز افتادیم که برای شهروندانی که از کیسه‌های پارچه‌ای برای خرید خود استفاده می‌کنند اقدام شده که به این ترتیب علاوه بر ایجاد یک خط پرداختی مجزا، مشوق‌هایی همچون کسب امتیاز بیشتر در باشگاه مشتریان برای آنها قائل شویم.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در خصوص استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر در میادین و میوه و تره بار گفت: بهتر است جایگزین پایدارتری از این پلاستیک‌ها برای خرید پیشنهاد داده شود، چون درباره سلامت پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر ابهاماتی وجود دارد. گفته می‌شود این پلاستیک‌ها تبدیل به ریز پلاستیک می‌شوند به همین دلیل باید روش‌های پایدارتر و امن تری را برای مصارف پایه ریزی کرد.

وی افزود: تبدیل این پلاستیک‌ها به میکروپلاستیک خطری برای منابع غذایی و آبی محسوب می‌شود.

انصاری همچنین اقدامات فرهنگی مستمر ازجمله برنامه‌های آموزشی مجازی و همکاری گروه‌های مرجع جامعه مانند هنرمندان به منظور کاهش مصرف پلاستیک‌ها در زندگی روزمره را از جمله برنامه‌های این اداره کل برشمرد.