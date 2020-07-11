به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در نشست خبری، گفت: هنوز ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای از مجلس یازدهم دریافت نکرده‌ایم و گزارش‌های ارائه شده مربوط به مجلس سابق است.

وی با بیان اینکه یکی از لوایح مفصل که برای ما ارسال شد، لایحه مالیات برارزش افزوده بود، افزود: صرف‌نظر از اشکالات و ابهامات مصوبه، با توجه به اینکه مدت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ بر اساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، صرفاً تا پایان مهرماه ۹۹ است و تمدید مدت به‌موجب اصل ۸۵ قانون اساسی باید توسط مجلس صورت گیرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام مصوبه حاضر با در نظر گرفتن حکم ماده ۵۷ لایحه مبنی بر اجرای این قانون، پس از دو دوره مالیاتی پس از ابلاغ آن و لازم‌الاجرا تلقی شدن قانون آزمایشی مزبور، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که یکی دو نوبت بین شورا و مجلس دهم رفت و برگشت داشت، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر نیز در جلسه اخیر این شورا بررسی شد و ابهامات ما درباره این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.

وی با اعلام اینکه شورای نگهبان به بخشی از لایحه تجارت ایراد گرفت، گفت: لایحه تجارت سال‌ها در مجلس مطرح است و مجلس آن را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد؛ بخشی از این لایحه برای ما آمد و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است

سخنگوی شورای نگهبان پس از ارائه نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس دهم به سالروز تاسیس شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ما در طول ۴۰ سال گذشته ۳۳۴۶ مصوبه را از سوی مجلس در ادوار مختلف دریافت کرده‌ایم اما در مورد آن‌ها ۴۸۰۰ بار اظهارنظر شده است.

کدخدایی با بیان اینکه از این تعداد ۲۲۱۴، لایحه و ۱۱۳۲ طرح بوده و یک دهم از مصوبات نیز با ایراد مواجه شده است، اظهار داشت: در واقع ۲۹۸۳ مصوبه مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است و ۳۶۳ مصوبه مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰۲ اساسنامه از هیئت وزیران ارسال شده که ۴۵۸ اساسنامه تایید و به ۳۸ اساسنامه ایراد وارد شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ۱۰۸۱ نامه دیوان عدالت اداری برای فقها اعلام شده که از این تعداد ۱۸۱ نامه دیوان خلاف موازین شرع شناخته شده است، افزود: همچنین تعداد ۷۱ اصل را تفسیر کرده‌ایم و مواردی که درخواست تفسیر شده ۱۶۳ مورد بوده است.

کدخدایی به برگزاری انتخابات مختلف اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه انتخابات نیز باید بگویم در مورد انتخابات ریاست جمهوری، ۱۲ انتخاب سراسری داشتیم و در مجلس نیز، ۱۱ انتخابات سراسری و برای خبرگان ۵ انتخابات سراسری داشته‌ایم، اما در مجلس و خبرگان انتخابات میاندوره‌ای متعدد برگزار شد به همین جهت، انتخابات میان دوره‌ای هم به آن اضافه می‌شود.

هجمه‌ها به شورای نگهبان از سر کینه توزی است

وی در ادامه این نشست خبری درپاسخ به سوالی درباره رد اعتبارنامه «تاجگردون» و هجمه‌های وارده در این زمینه به شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان یک مرحله رسیدگی است و رسیدگی به اعتبارنامه‌ها مرحله دیگری است و ارتباطی با هم ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نمایندگان مجلس می‌توانند اعتبارنامه‌ها را بررسی کنند، خاطرنشان کرد: ۱۹ مورد هم قبلاً داشتیم که در شورا تایید شده بود اما مجلس به اعتبارنامه‌ها رای لازم را نداد از این رو اتفاق خاصی نیست.

کدخدایی با بیان اینکه هجمه‌ها مثل بقیه هجمه‌هاست و برخی از سر نادانی و برخی از سر کینه توزی است و امیدواریم دوستان نادان به خود بیایند، تصریح کرد: شورای نگهبان همان شورای ۸۸ است و از آرای خود دفاع می‌کند.

وی تاکید کرد: من به برخی از نمایندگان در جلسه هیئت مرکزی رای منفی و مخالف دادم اما با این حال ساختار می‌گوید رای هیئت مرکزی ملاک است.

قائم مقام شورای نگهبان با بیان اینکه همه آرای شورای نگهبان مورد احترام خود من است، اظهار داشت: دوستان باید ملاحظات دیگر را داشته باشند و از شایعات پرهیز و اخبار را بررسی کنند و ببینند چه کسی خبر را می‌دهد و بعد اعلام نظر کنند. لازم نیست فرافکنی و به شورای نگهبان هجمه کنند.

برگزاری همزمان انتخابات میان دوره‌ای با ریاست‌جمهوری

کدخدایی همچنین درباره زمان برگزاری انتخابات افرادی که از مجلس یازدهم جا مانده‌اند، گفت: ما دو مرحله انتخابات داریم که یکی از آنها شامل مرحله دوم می‌شود و افرادی را مشمول می‌شود که حدنصاب لازم را برای ورود به مجلس نداشتند که این انتخابات اگر مشکلی پیش نیاید شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: انتخابات میاندوره‌ای برای افرادی برگزار می‌شود که یا فوت شده‌اند یا به هر دلیلی از مجلس بازمی‌مانند به همین جهت انتخابات با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت قانون انتخابات نیز، گفت: هم اکنون کمیسون شوراهای مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلاح این قانون را بر عهده گرفته و با کمک دوستان ما در شورای نگهبان این قانون در حال اصلاح است و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عمکرد شورای نگهبان طی ۴۰ سال گذشته، افزود: عملکرد شورا توسط مردم باید مورد ارزیابی قرار گیرد اما واقعیت این است که اساس شورای نگهبان به عنوان یه نهاد ضروری با تشخیص به موقع موسسین آن انجام گرفت.

وی افزود: همچنین فراز و نشیب‌های ۴۰ سال اخیر در کشور نشان می‌دهد که بود و نبود شورای نگهبان چه تاثیری در سرنوشت کشور داشته است.

باید در رویه‌های‌مان تغییر ذایقه‌ای داشته باشیم

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه هر نهاد مجموعه‌ای از انسان‌ها است، تاکید کرد: تغییرات در هر نهادی می‌تواند مطلوب باشد و ما هم به عنوان شورای نگهبان باید با عنایت به اقتضائات زمان، تغییرات ذائقه ای داشته باشیم.

کدخدایی درباره اینکه فعالیت‌های برخی از شخصیت‌ها شائبه تبلغاتی دارد، تاکید کرد: تبلیغات برای انتخابات به جز در مدت تعیین شده ممنوع است و هر فعالیتی که مصداق تبلیغات باشد مستلزم ورود شورای نگهبان است. با این حال فعالیت‌های فعلی عرفا، تبلیغات تلقی نمی‌شود.

پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است

وی درباره وظیفه شورای نگهبان در قبال انتخابات شوراها، گفت: در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت برای شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است و قصد قانون اساسی این نبوده که نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده شورای نگهبان بگذارد اما دوستان همچنان اصرار دارند که نظارت بر این انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان باشد. پیرامون این موضوع گفت‌وگوهایی مطرح شده اما من فکر می‌کنم پذیرش این امر برای شورای نگهبان دشوار باشد. منتظریم تا ببینیم مجلس محترم چه راهکاری را در این خصوص پیش خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا کسی که قبلاً رد صلاحیت شده ممکن است برای انتخابات جدید تایید صلاحیت شود؟ گفت: نمی‌توانیم پیشاپیش بگوییم که صلاحیت چه کسی تایید یا رد می‌شود و امکان بررسی برای هر پرونده‌ای وجود دارد و نظر شورا نیز پس از بررسی هر پرونده اعلام می‌شود.

رایزنی افراد با شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری کذب است

کدخدایی درباره شایعات رایزنی احمدی نژاد با شورای نگهبان اظهار داشت: هیچ‌گونه رایزنی از سوی هیچ‌کس به عمل نیامده و همه شایعات حول این موضوع تکذیب می‌شود.

وی درباره اینکه آیا امکان پخش مستقیم مشروح مذاکرات شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها وجود دارد یا خیر؟، گفت: طبق قانون اطلاع رسانی درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها باید به خود کاندیداها اعلام شود و این رویه کاملاً منطقی است زیرا ممکن است افراد مشکلاتی داشته باشند و کسی از آن باخبر نباشد و در نتیجه اعلام نظر شورا به صورت علنی زمینه هتک حرمت او و خانواده او را فراهم کند که این خلاف شرع، قانون و اخلاق است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: هیچ منعی برای پخش مشروح مذاکرات شورا در موضوع تصویب قوانین وجود ندارد اما در موضوع تایید صلاحیت‌ها بعید است که چنین امکانی فراهم شود.

کدخدایی درباره اعلام نظر درباره برخی پرونده‌ها که پس از انتخابات صورت گرفت، گفت: درباره یکی دو نفر از منتخبان پس از ورود آنها به مجلس گزارش‌هایی به دستمان رسید که صلاحیت آنها را مخدوش می‌کرد. اما چون نمی‌توانستیم به پرونده‌ها ورود کنیم گزارش‌ها را به مجلس اعلام کردیم تا در تایید اعتبارنامه‌ها از این گزارش‌ها استفاده شود. در واقع وظیفه شورا در این مرحله تنها اعلام این گزارش‌ها به مجلس بود.

وی درباره اینکه گزارشگر حقوق بشر در گزارشی ترور سردار سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی دانست، گفت: من سخنگوی وزارت خارجه نیستم ولی تا جایی که می‌دانم پیگیری‌های حقوقی داشتند و بخشی از آن را اعلام کردند؛ اگرچه حداقلی و دیر بود اما گزارشگر کمیسیون حقوق بشر ترور شهید سرافراز ما را نقض قوانین بین‌الملل دانست و اعلام کرد که یک اقدام خلاف قوانین بین‌الملل انجام شده و این‌که مرجع رسمی این را اعلام می‌کند قابل توجه است و دوستان در وزارت خارجه پیگیر هستند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره وضعیت اساسنامه کمیته ملی المپیک، اظهار داشت: این لایحه با ایرادات قانون اساسی و شرع مواجه و به دولت بازگردانده شد. با اصلاح این ایرادات، اساسنامه کمیته ملی المپیک به تصویب نهایی شورای نگهبان خواهد رسید.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با فیلترینگ اینستاگرام گفت: تا امروز مطلبی در این باره به اطلاع شورای نگهبان نرسیده و اگر مصوبه‌ای در این باره به دست ما برسد اعلام نظر خواهیم کرد.

از «سند ۲۵ ساله» حمایت کنیم

وی درباره سند ۲۵ ساله بین ایران و چین نیز گفت: همه موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید در مجلس و شورای نگهبان بررسی شود و درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم همین اتفاق خواهد افتاد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دولت تا امروز درباره این موضوع به موقع اطلاع رسانی و اعلام کرده است که هر زمان این توافق به نتیجه برسد حتماً به مجلس ارائه خواهد شد.

کدخدایی با بیان اینکه اصل قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین خوب بود و باید از آن حمایت کنیم، تصریح کرد: موضع دشمنان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی راه خود را درست رفته است.

وی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی زاکانی پیرامون بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون گفت: آنچه من گفته‌ام این است که طبیعتاً اگر اسناد جدیدی دستمان برسد، ما هم بر اساس اسناد جدید اعلام نظر می‌کنیم و چیزی غیر از این نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون تائید صلاحیت کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا، گفت: این مسئله به گزارش‌هایی برمی‌گردد که پس از تائید صلاحیت، به دست شورای نگهبان رسیده است که ما به مجلس اعلام کردیم و قرار شد مجلس در مراحل بعدی این موضوعات را بررسی کند.

کدخدایی درباره رسیدگی به مدارک منتخبین مجلس، افزود: اگر قانون اصلاح شود کار ما آسان‌تر خواهد شد، اما آنچه که تکلیف ما است که به صورت سیستماتیک از وزارت علوم یا حوزه‌های علمیه یا شورای مدیریت دانشگاه آزاد اعلام کنیم نیست و معمولاً دوستان ما در وزارت کشور این کار را انجام می‌دهند و ما هم در شورای نگهبان اگر تردید بکنیم و گزارشی به دست ما برسد بررسی خواهیم کرد.

وی گفت: نسبت به نمایندگان که الان وارد مجلس شده‌اند و شورای نگهبان آنها را تایید کرده و اعتبار نامه آنها تصویب شده شورای نگهبان از نظر قانونی ورود نخواهد کرد و اگر مطلبی هم باشد نسبت به عملکرد آینده آنها از طریق هیئت نظارت بر نمایندگان اجرا خواهد شد.