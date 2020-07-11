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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد

تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند

تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی جایگاه‌داران سوخت باهرحجم ازفروش یا درآمد که به موجب فراخوان‌های قبلی برای دریافت مالیات برارزش افزوده فراخوان نشده‌اند،مشمول این قانون از ابتدای۹۹هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی جایگاه‌داران سوخت با هر حجم از فروش یا درآمد که به موجب فراخوان‌های قبلی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده‌اند، مشمول این قانون از ابتدای ۹۹ هستند.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی خطاب به جایگاه‌داران سوخت آمده است: با عنایت به مفاد جز (پ) بند (۳) آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از فروش یا درآمد کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان‌های قبلی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوانده نشده‌اند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۹ خواهند شد.

کد مطلب 4970786

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