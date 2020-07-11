به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح شنبه در مراسم تقدیر از همیاران شرکت کننده در اطفا حریق منطقه حفاظت شده کوه بیرمی اظهار داشت: طی آتش‌سوزی‌های اخیر شاهد اقدام بسیار خوب حامیان طبیعت و محیط زیست بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: پس از اینکه بر اثر بی احتیاطی شهروندان یک فقره حریق در منطقه حفاظت شده کوه بیرمی (خاییز) شهرستان تنگستان صورت گرفت، با تلاش دستگاه‌های همکار، جوامع بومی و محلی و همیاران محیط زیست مهار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: با وقوع این آتش سوزی در منطقه گروه واکنش سریع اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در منطقه حاضر شده و اقدام به مهار و کنترل آتش کردند.

وی افزود: به دلیل گسترش حریق و صعب‌العبور بودن مسیر حریق به تمامی کوهنوردان و افرادی که توانایی صعود به ارتفاعات را داشتند اطلاع رسانی شد که همیاران شهرستان دشتی توانستند ضمن حضور در منطقه با جانفشانی و در دمای بالا به ارتفاعات صعود و بعد از یک شب اقامت در ارتفاعات از گسترش حریق جلوگیری کنند.

قلی‌نژاد از تمامی شهروندان درخواست کرد با توجه به شرایط حساس مراتع و دمای بالای هوا در طول فصل تابستان از ورود به مناطق تحت مدیریت پرهیز نمایند و بدون هماهنگی به این مناطق وارد نشوند.

وی همچنین از همه دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه آتش سوزی و تخلف گزارشات خود را به نزدیک‌ترین اداره یا پاسگاه محیط بانی اطلاع داده و یا با شماره تلفن ۱۵۴۰ تماس بگیرند.

استان بوشهر دارای مناطقی با عناوین پارک ملی دریایی نایبند، پارک ملی دیرنخیلو، اثر طبیعی ملی خارکو، اثر طبیعی ملی کوه نمک، پناهگاه حیات وحش خارک، منطقه حفاظت شده حله، منطقه حفاظت شده کوه بیرمی (خاییز) و منطقه حفاظت شده مند، منطقه شکارممنوع کوه مند، شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش و کوه سیاه است.