مشخصات کامل گوشی وان پلاس نورد فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جی اس ام آرنا، گوشی وان پلاس نورد مجهز به پردازنده اسنپ دراگون ۷۶۵ جی، ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم بر مبنای علاقه کاربر و ۱۲۸ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی به انتخاب مشتری است.

این گوشی مجهز به سیستم عامل اکسیژن ۱۰ بوده که بر مبنای اندروید ۱۰ طراحی و عرضه شده است. گوشی یادشده مجهز به نمایشگر AMOLED و ۶.۴۴ اینچی با نرخ تازه سازی صفحه ۹۰ هرتز بوده و تراکم پیکسلی آن به ۴۰۸ پیکسل در هر اینچ می‌رسد. حسگر اثر انگشت نیز برای گوشی یادشده پیش بینی شده است.

گوشی یادشده دارای دو دوربین برای عکاسی سلفی در جلو و چهار دوربین برای عکاسی عادی در پشت است. دقت دوربین‌های پشتی به ترتیب ۴۸، ۸، ۵ و ۲ مگاپیکسل و دقت دوربین‌های سلفی هم ۳۲ و ۸ مگاپیکسل است.

باتری وان پلاس نورد ۴۱۱۵ میلی آمپری بوده و از فناوری شارژ سریع ۳۰ واتی برخوردار است. وزن این گوشی ۱۸۵ گرم است و با استانداردهای بلوتوث ۵.۱، ان اف سی و وای وای ۲x۲ MIMO سازگاری دارد.