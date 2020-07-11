صدا و سیما در ترویج مسائل فرهنگی کم کاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس یازدهم صبح امروز در نشست خبری تشریح برنامه‌های عفاف و حجاب گفت: بی تردید رعایت عفاف و پوشش یکی از مصادیق سلامت اخلاقی جامعه و رعایت ارزش‌های انسانی است. به علاوه رعایت عفاف و حجاب از ضرورت‌های دینی و وظیفه متقابل دولت و مردم است که حفاظت از آن حفظ سلامت جامعه را در پی خواهد داشت.

وی با تشریح تاریخچه قوانین مربوط به حجاب عنوان کرد: امام خمینی (ره) در زمان انقلاب فرمودند که هیچ مانعی برای اشتغال زنان وجود ندارد اما این امر باید با رعایت حجاب اسلامی انجام شود. در سال ۶۰ نیز قانونی برای رعایت حجاب اسلامی در تمامی ادارات مصوب شد اما تا سال ۶۲ هیچ قانونی به تصویب مجلس نرسید. اما پس از آن در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات تمامی افراد برای حضور در جمهوری اسلامی مکلف به رعایت حجاب شدند.

لاجوردی گفت: در سال ۶۵ قانون مقابله با فروشندگان پوشاک خارج از عفاف و حجاب تصویب شد و پس از آن در سال ۷۵ صریح‌ترین قانون در این زمینه تصویب شد که بر اساس آن بی حجابی به عنوان یک جرم تلقی می‌شد.

وی ادامه داد: بحث عفاف و حجاب تنها مختص بانوان نیست و شامل تمام اعضای جامعه از جمله زن و مرد است. یکی از مشکلات امروز ما جدایی این حوزه از دیگر مسائل جامعه است. اما تا زمانی که رسانه‌ها و فضای مجازی به ترویج سبک زندگی غربی بپردازند نمی‌توان به ترویج عفاف و حجاب در جامعه امیدوار بود.

این عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های این کمیسیون ساماندهی فضای مجازی است، گفت: عدم وجود نظارت در این زمینه یکی از مشکلات اصلی ماست که حتماً در مجلس آن را پیگیری خواهیم کرد. موضوع شبکه ملی ارتباطات نیز از وزیر ارتباطات مطالبه شده و وعده‌هایی در این زمینه داده شده است، متأسفانه کشور ما با وجود گذشت سال‌ها هنوز از شبکه ملی ارتباطات بی بهره است.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، اظهار کرد: در مسائل فرهنگی و اقدامات هر یک از نهادها که در خصوص آن کم کاری شده پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد و از طریق وظیفه نظارتی مجلس رسیدگی به مساله فرهنگ را مطالبه خواهیم کرد. به ویژه وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نهادهای متولی در این بخش است که از وزیر مربوطه مطالبه خواهیم کرد.

لاجوردی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم مجلس در دوره کنونی پیگیری معیشت مردم و ساماندهی فضای مجازی است. به علاوه متأسفانه در صدا و سیمای ما به مسائل فرهنگی توجه کافی نشده و یکی از اقدامات اصلی ما پیوست فرهنگی برای تمامی قوانینی است که قرار است در مجلس تصویب شود.

این عضو فراکسیون زنان با اشاره به موضوع تسهیل ازدواج جوانان عنوان کرد: در حال حاضر سن ازدواج بانوان به ۲۸ تا ۳۰ سال رسیده و ۱۳ میلیون جوان مجرد در کشور داریم، وقتی برای جوانان و تسهیل ازدواج آنان اقدامی نشو شاهد بروز انواع آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهیم بود. این امر توسط مجلس و فراکسیون زنان حتماً پیگیری خواهد شد. ‌