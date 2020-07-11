به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام آموزش عالی، دستورالعمل‌های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای اجرا به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مجری آزمون‌های سراسری ابلاغ شد.

مقرر شده است تمامی داوطلبان شرایط خاص را مد نظر قرار دهند و تمهیدات لازم جهت ایجاد محیطی امن برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها را فراهم کنند.

نظارت بر اجرای موارد بهداشتی با دقت نظر بیشتری توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌پذیرد و لازم است داوطلبان نیز با همکاری و رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و زدن ماسک، سازمان سنجش را در برگزاری مطلوب آزمون‌ها یاری کنند.

زمان‌های برگزاری آزمون‌های سراسری با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و توسط ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا تصویب و ابلاغ شده است.

به منظور مساعدت بیشتر به داوطلبان، تعداد حوزه‌های برگزاری آزمون‌ها در سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است که در جدول زیر مشاهده می‌شود:

موضوع سال دکتری کارشناسی ارشد آمار داوطلبان سال ۹۸ ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ داوطلب ۶۵۵ هزار و ۴۳۲ داوطلب سال ۹۹ ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب تعداد حوزه‌های برگزاری سال ۹۸ ۱۰۵ حوزه ۱۶۴ حوزه سال ۹۹ ۱۴۳ حوزه ۲۳۶ حوزه

آمار توزیع داوطلبان و رشته‌های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک هر نیمروز برگزاری به صورت جدول زیر است:

ردیف نیمروز تاریخ تعداد داوطلبان ۱ صبح پنجشنبه ۲ مردادماه ۹۹ ۳۲۱ هزار و ۵۰۴ داوطلب ۲ عصر پنجشنبه ۲ مردادماه ۹۹ ۸۹ هزار و ۴۹۹ داوطلب ۳ صبح جمعه ۲ مردادماه ۹۹ ۲۸۳ هزار و ۴۱۴ داوطلب

تمهیدات بهداشتی سازمان سنجش برای برگزاری آزمون‌های کشوری:

عوامل اجرایی و حفاظتی در صحت کامل سلامتی در اجرای آزمون همکاری خواهند داشت.

عوامل اجرایی در طول زمان برگزاری آزمون با رعایت فاصله بهداشتی و با ماسک و دستکش به اجرای آزمون خواهند پرداخت.

یک نفر به عنوان کارشناس بهداشت و سلامت که تخصص‌های لازم را داشته باشد، تعیین شده است تا برای ارائه مشاوره‌های بهداشتی در حوزه فعالیت کند.

مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده از نوعی است که واکنش آلرژیک داوطلبان و عوامل اجرایی را به دنبال نداشته باشد.

انتخاب سالن آزمون، با گنجایش مناسب در نظر گرفته شده و صندلی‌ها با فاصله ۱۶۰ سانتی متر از هم، چیده شده است.

با ملاحظه وضعیت آب و هوا و آلودگی هوا، جهت بهبود وضعیت تنفس افراد، تمهیدات لازم از جمله تهویه مناسب، باز کردن درب و پنجره‌ها و … اندیشیده شده است.

محل اصلی ورودی داوطلبان به سالن امتحان، به صورت مشخص و به فاصله مناسب از یکدیگر علامت‌گذاری شده است و داوطلبان باید روی هر خط و با رعایت فاصله اجتماعی مناسب مشخص شده (حداقل یک متر) برای ورود به سالن امتحان قرار گیرند.

حوزه و کلیه تجهیزات، قبل از برگزاری هر نوبت از آزمون ضدعفونی می‌شود.

استقرار آمبولانس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد مدیریت بیماری کرونا در هر استان و آماده‌باش مراکز بهداشتی و درمانگاه‌های شهرستان‌ها، در روزهای برگزاری آزمون و حوزه‌های رفع نقص کارت داوطلبان پیش بینی شده است.

در خصوص بازرسی بدنی داوطلبان، فرد متولی به لباس گان، ماسک سه لایه، شیلد و دستکش لاتکس مجهز خواهد بود.

اشیاء و سطوحی که اغلب لمس می‌شود نظیر صندلی‌ها، دستگیره درها و شیرآلات سرویس بهداشتی و… قبلاً تمیز و ضدعفونی شده است و این عمل در طول برگزاری آزمون در هر نوبت انجام می‌شود.

پاکسازی و ویروس زدائی مخازن اصلی و فرعی سوالات در استان‌ها و شهرستان‌ها، از طریق نمایندگان تام‌الاختیار و با نظارت حفاظت آزمون استان‌ها، حداقل یک هفته قبل از برگزاری آزمون انجام می‌شود.

درصورتی که داوطلبان در داخل حوزه امتحانی، بسته به شرایط محل برگزاری آزمون، با سرویس عمومی (اتوبوس، مینی‌بوس و یا سواری ون) جابجا شوند، صندلی‌ها و فضای داخلی این وسایل نقلیه در هر نوبت آزمون ضدعفونی شده و برای رعایت فاصله گذاری، از یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده می‌شود.

فضای مناسب برای داوطلب دارای معلولیت با رعایت فاصله گذاری در نظر گرفته می‌شود.

منشی داوطلبان نابینا، معلول، ناشنوا و …ضمن رعایت نکات بهداشتی، حداقل یک متر از داوطلب فاصله خواهند داشت و این داوطلبان با فاصله مناسب از یکدیگر امتحان می‌دهند.

به تعداد کافی سطل زباله (ترجیحاً دارای درب پدالی با پا) در قسمت ورودی و خروجی حوزه و همچنین مسیرهای پرتردد، در سالن‌ها و یا کلاسهای محل برگزاری آزمون پیش بینی شده است.

به منظور مساعدت به داوطلبان و جلوگیری از ازدحام جمعیت در زمان بازرسی داوطلبان، درب حوزه‌های امتحانی زودتر و از ساعت ۶:۳۰ صبح باز می‌شود.

ضدعفونی مستمر سرویس‌های بهداشتی در طول آزمون انجام می‌شود.

پذیرایی از داوطلبان به صورت سلف سرویس و ضدعفونی شده در فضای مناسبی که باعث تجمع نشود، انجام و وسایل پذیرایی از قبل ضدعفونی می‌شود.

عوامل اجرایی در هنگام تحویل بسته‌های سوال و پاسخنامه، از ماسک و دستکش استفاده می‌کنند و مرتب دستهای آنها ضد عفونی می‌شود.

مراقبان ضمن رعایت نکات بهداشتی، از دستکش و ماسک استفاده می‌کنند و فاصله آنها با داوطلبان (حداقل یک متر) خواهد بود.

دفترچه‌های سوال و پاسخنامه، درجلسه آزمون به داوطلب تحویل داده می‌شود و روی زمین قرار نمی‌گیرد.

مسئول اخذ اثرانگشت از داوطلبان، ضمن رعایت نکات بهداشتی از دستکش و ماسک استفاده می‌کنند و بعد از اخذ اثر انگشت از هر داوطلب، یک پدَ الکلی (که توسط سازمان به حوزه‌ها ارسال شده است) را برای ضدعفونی دست‌ها، به داوطلب تحویل می‌دهد.

بعد از جمع آوری پاسخنامه‌ها و دفترچه‌های آزمون، داوطلبان با مدیریت صحیح زمان و با فاصله مناسب، برای خروج از محل آزمون هدایت و راهنمایی می‌شوند.