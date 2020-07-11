به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره کرامتی با اشاره به اینکه قند خون بالا سیستم ایمنی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: افراد مبتلا به دیابت باید قند خون خود را کنترل کنند.

وی اضافه کرد: بیماران مبتلا به دیابت، بیشتر دچار عفونت‌های مختلف از جمله عفونت‌های تنفسی می‌شوند و امکان شدید بودن عفونت در آنها بیشتر است.

فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: هر چه وضعیت کنترل قند خون برای بیمار دیابتی بهتر باشد، بدن او بهتر می‌تواند با عفونت ایجاد شده، مقابله کند.

دکتر کرامتی گفت: محدوده قند خون قابل قبول برای افراد دیابتیک در صورت ناشتا بودن بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ و بعد از صرف غذا زیر ۱۸۰ است.

وی اضافه کرد: در صورتی که بیمار دیابتیک دچار نوع خفیف کووید باشد نیازی به تغییر نوع داروها ندارد اما در صورتی که علائم بیماری کووید شدید باشد تغییر داروهای دیابت باید طبق نظر پزشک انجام شود.

فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: افراد با رعایت نکات بسیار ساده بهداشتی مثل شست و شوی مکرر دست‌ها و استفاده از ماسک در مکان‌های پر ازدحام می‌توانند از خود مراقبت کنند. از استرس نیز باید اجتناب شود چرا که استرس موجب تضعیف سیستم ایمنی می‌شود.

دکتر کرامتی با بیان اینکه اگر کسی به بیماری کرونا مبتلا شود باید مایعات فراوانی بنوشد، گفت: اگر قند خون فردی پایین (کمتر از ۷۰ میلی‌گرم یا پایین‌تر از حد مورد نظر) است، ۱۵ گرم کربوهیدرات که هضم آن ساده است مانند عسل، مربا یا آبمیوه میل کند و هر ۱۵ دقیقه قند خون خود را چک کند تا از افزایش آن اطمینان حاصل شود.