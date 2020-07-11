۱۸۵ میلیارد ریال هزینه درمان بیماران خاص استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی اکرم پیش از ظهر شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی تأمین اجتماعی سمنان بابیان اینکه هزینه پرداختی توسط تأمین اجتماعی به بیماران خاص در سال گذشته ۱۸۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال بوده است، بیان کرد: هزینه پرداختی بابت خسارات متفرقه بیمه‌شدگان در سال گذشته ۷۴ میلیارد ریال بوده است همچنین در سال ۹۸ هزینه پرداختی بابت پرونده‌های بستری طرف قرارداد ۸۸۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال بوده است.

وی بابیان اینکه یک هزار و ۵۳۸ مرکز طرف قرارداد با تأمین اجتماعی هستند، بیان کرد: تعداد پرونده تحت پوشش بیماران خاص در استان سمنان نیز هزار و ۴۶۰ مورد است از سوی دیگر تعداد مراکز طرف قرارداد مستقل با تأمین اجتماعی ۳۲۲ مرکز و تعداد پرونده سرپایی بیمه‌شدگان در مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی استان سه میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده در سال گذشته بوده است از سوی دیگر هزینه پرداختی بابت اسناد سرپایی به مراکز طرف قرارداد در این سال ۸۱۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

تجهیز مراکز درمانی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه تعداد پرونده بیمه‌شده تأمین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد طی سال گذشته ۴۸ هزار و ۲۷۵ مورد است، تأکید کرد: سرانه بیمه‌شده هر فرد در سال قبل سه و نیم میلیون ریال و مجموع خسارات متفرقه پرداختی هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال بوده است.

اکرم درباره هزینه درمان مستقیم نیز، توضیح داد: طی سال گذشته یک‌میلیون و ۳۹۶ هزار ویزیت در سطح استان انجام‌شده که ۸۱ هزار مورد آن خدمات دندانپزشکی، ۱۱۱ هزار مورد مراجعه به آزمایشگاه، ۵۳ هزار مورد رادیولوژی، نزدیک ۱۰ هزار مورد خدمات فیزیوتراپی، ۴۹ هزار مورد مامایی، ۱۰ هزار نفر تعداد نفرات بستری شده، چهار هزار و ۳۴۴ مورد عمل جراحی و هزار و ۵۷ مورد زایمان بوده است.

وی بابیان اینکه تعداد بیمه‌شدگان استان سمنان ۵۰۵ هزار نفر است، گفت: هم استان از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کشور ۱.۱ درصد است همچنین در سطح استان به ازای هر ۵۶ هزار نفر یک درمانگاه تأمین اجتماعی قرار دارد که در سال گذشته بالغ بر ۵۹ میلیارد ریال هزینه صرف تجهیزات و ملزومات پزشکی این مراکز در سطح استان شده است.