به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخلاقی در نشست خبری ظهر شنبه خود با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در تأمین اجتماعی سمنان ضمن بیان اینکه تعداد پروندههای مستمریبگیران استان در سال گذشته به ۳۹ هزار و ۲۱ پرونده رسیده است، تاکید کرد: این میزان نسبت به سال ۹۷ بیش از شش درصد افزایش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۷ هزار و ۶۳۳ نفر در استان سمنان مستمریبگیر تأمین اجتماعی در سراسر استان هستند، ابراز کرد: ۱۶۵ هزار و ۳۳ نفر در استان سمنان بیمهشده تأمین اجتماعی محسوب میشوند و از خدمات مراکز تحت پوشش این سازمان بهره میبرند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با اشاره به کرونا و افزایش مستمری بگیران، بیان کرد: تأمین اجتماعی سامانهای برای کسانی که تحت پوشش بیمه این سازمان هستند اما از بابت کرونا دچار مشکل شدهاند طراحی کرده که شش هزار نفر در سطح استان برای دریافت مقرری بیمهبیکاری در این سامانه ثبت نام کردهاند.
اخلاقی با بیان اینکه در ماههای اوج شیوع کرونا یعنی اسفندماه ۹۸ و فروردینماه ۹۹ تأمین اجتماعی استان سمنان توانست به چهار هزار و ۲۰ نفر از افراد واجد شرایط مستمری بیمه بیکاری تأمین اجتماعی پرداخت کند، ابراز کرد: بررسی پرونده دیگر متقاضیان هم ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر طلب تأمین اجتماعی از دستگاههای دولتی و اجرایی و بیمه گران و… پرداخت شود قطعاً میتوانیم خدمات بهتری را به جامعه تأمین اجتماعی استان ارائه کنیم، ابراز داشت: فقط بنگاههای اقتصادی استان ۲۲۰ میلیارد تومان به صورت قطعی و برآوردی به تأمین اجتماعی بدهکار هستند که این طلب تا بازه زمانی پایان شهریور ۹۸ محسوب میشود و محاسبه شش ماه دوم همچنان در حال انجام است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان گفت: ۱۶۵ میلیارد تومان از این میزان طلب تأمین اجتماعی از بنگاههای اقتصادی بدهی قطعی و در شش ماهه اول سال ۹۸ ایجاد شده است که پرداخت آن قطعاً میتواند وضعیت اعتباری تأمین اجتماعی را در سراسر استان بهبود ببخشد و این شرایط به معنای ارتقای کیفی و کمی خدمات به مردم است.
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